"Танці з дірками": Остапчук и Гвоздева повеселили "экстремальной" тренировкой

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Пара в буквальном смысле танцует до дыр в обуви

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева не перестают активно тренироваться. Более того, хореограф и победительница шоу Танцы со звездами 2018 (была в паре с юмористом Игорем Ласточкиным) даже сопровождает своего нового партнера во время командировок. Пара тренируется даже вдалеке от “тренировочной базы” в Киеве.

Так, на своей страничке в сети instagram украинских телеведущий и юморист опубликовал несколько фото и видео, которые были сделаны во Львове. В “культурную столицу” Украины Остапчук отправился по работе. Но даже в другом городе продолжал готовиться к уже третьему эфиру Танцы со звездами 2019, который зрители увидят 8 сентября в 21:00.

“Привіт із сонячного міста Лева. Готуємо для вас неймовірну постановку. Уже цієї неділі о 21:00”, - подписал общее фото с Илоной Владимир.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

“Мы с Илоной уже потренировались. сейчас Вова собирается на ивент”, - комментирует короткое видео у себя в разделе сториз Остапчук.

“Илонка, мы с тобой во Львове, пьем кофе, такая классная летняя погода. Что у нас дальше, скажи”, - обращается Остапчук к Гвоздевой уже на другом видео.

“Вов, ну дальше как обычно, тренировка”, - говорит Гвоздева, на что телеведущий в шутку обижается.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

И дальше Остапчук показывает кадр из зала, на котором видим Гвоздеву, а также… ноги Остапчука. Выяснилось, что стандартные ботинки для танца не выдержали насыщенных репетиций. И порвались.

“Танці з дірками”, - забавно подписал фот оОстапчук.

Кстати, во Львове остапчук также сфотографировали с рекламным постером концерта Олега Винника.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Дело в том, что на втором эфире (1 сентября) Остапчук примерил образ украинского певца. Пара представила зрителям страстное танго. Танец члены жюри оценили в 22 балла (из возможных 30-ти).

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева – Танго – Танцы со звездами 2019

Напомним, ранее Илона Гвоздева раскрыла топ-5 секретов красоты. Первый и один из самых важных секретов красоты, по мнению Илоны, – это здоровый сон.