Танцевала мужу стриптиз: Тодоренко удивила личными признаниями и рассказала о похудении

Регина Тодоренко приятно удивила поклонников своим появлением в качестве ведущей балкона на шоу Танцы со звездами 2019. Звезда "Орла и решки" выбрала для одиннадцатого прямого эфира проекта пикантный наряд с высокими ботфортами и показала на камеру свою прекрасную растяжку. Ведущая решила задержатся на несколько дней в Киеве и пришла на утреннее шоу радиостанции "Люкс ФМ", где раскрала интимные подробности из личной жизни, а также рассказала, как ей удалось похудеть после родов.

Звезда появилась в студии в повседневном и расслабленном образе – классические джинсы с высокой талией и красный свитер. Она поделилась своим опытом похудения после родов и вспомнила, как через три месяца после появленияет сыночка Михаили ( или как его называют родители, Майкла) снялась в фотосессии купальников . На снимках звезда выгдлядела стройной и подтянутой, поэтому ей пришлось раскрыть свой секрет цветущего внешнего вида.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Фотошоп. Я шучу. На самом деле, там его совсем мало, только чтобы немного "потянуть" кожу после родов, потому что она была немного дряблая. А в целом я долго и много кормила грудью и кормлю до сих пор, ела то, что ел Майкл – все пареное, вареное, очень легкое. За три месяца я пришла практически в форму, хотя поправилась за период беременности на 18 кг. Сейчас вешу 57 кг, но надо еще пару кг сбросить", - разоткровенничалась ведущая.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Также Регина сделала неожиданные откровенные интимные признания. Например, она спала обнаженной, легко снялась бы в фильме в эротической сцене, танцевала мужу стриптиз и делала селфи в стиле ню, ходила за покупками в секс-шоп, носила мужскую одежду и следила за тем, кому муж лайкает фото.

Кстати, недавно Регина Тодоренко рассказала о конфликтах с мужем Владом Топаловым.