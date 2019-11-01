Талия — плюс 2: Маша Ефросинина в купальнике поделилась мексиканскими "достижениями"

Ведущая рассказала, что успела за 10 дней отдыха в жаркой стране
Маша Ефросинина довольно редко публикует откровенные снимки и показывает себя в купальнике, хотя в свои 40 лет может похвастаться роскошной подтянутой фигурой. Однако на отдыхе она все же делится пляжными фото, в том числе и демострирует свои формы. Что не всегда вызывает позитивную реакцию у пользователей сети, однако ведущая достойно дала отпор хейтерам на недавнем видео из Мексики и предложила просто отписаться от нее тем, кому не нравится, как она выглядит. На свежем кадре в своем Instagram она также позирует в купальнике - артистка рассказала о главных интересных событиях, что произошли за 10 дней отдыха на берегу океана.
Маша запечатлена на пляже в эффектном черном купальнике с высокой талией и верхом в виде топа, а также солнцезащитных очках. К слову, телезвезда призналась, что слегка поправилась в отпуске - а все из-за очень вкусных начос!
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
"Итак, за 10 дней в Мексике: ⠀ ⠀
—Ливни — 7 дней ( но на наших виллах нам чхать было на дождь ) ⠀
— Упаковка и распаковка чемодана — 10 раз; ⠀
—Из шести пар взятой обуви надето — 2 шт. ( сильно удобные вьетнамки ) ⠀ ⠀
—Выезд на экскурсии — 2 раза;
—Съедено начос— тонна; ( будете в @banyantreemayakoba , попробуйте на пляже chilly beans nachos - это разрыв!) ⠀
—Выпито текилы —один раз, количество размыто ( @amivilna , теперь наша дружба закреплена на века) ⠀
—Новые друзья — носуха Толик, игуана Татьяна и паук..., с..ка, дико страшный! ⠀
—Талия — плюс 2 см.; ⠀
—Загар — тупо только ноги ( называется, береги лицо от солнца как Марийка) ⠀
—Подкаты — 1 шт. : Мексиканский дедуля на пляже крикнул в мой адрес что-то типа "ух, и жопа!". Сделала вид, что не понимаю испанский... " - рассказала Ефросинина в своем фирменном юморном стиле.
Отметим, что в Мексике знаменитость отдыхала в компании мужа Тимура Хромаева и 15-летней дочери Наны.
Подписчики поспешили оставить свои отзывы, восхищаясь потрясающей фигурой Марии и ее юным внешним видом, а также позитивом и чувством юмора.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, Маша Ефросинина в платье-вышиванке поделилась собственным списком вещей, которые обязательно понравятся в Мексике каждой девочке.
Ранее Маша Ефросинина подробно рассказала от отдыхе в Мексике и объяснила, в чем именно для нее заключается роскошь.