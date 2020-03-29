Талии пришел гаплык: Маша Ефросинина похвасталась щедрым застольем на даче

Ведущая позабавила поклонников поэтическим экспромтом
Маша Ефросинина решила разнообразить хроники карантина и выехать с семьей на дачу. Кстати, ведущая нашла оригинальный способ отметить день рождения мужа Тимура (23 марта он отправздновал юбилей – 45 лет) – она выехала с именинником в лес, где они пили чай из термоса и лакомились хлебцами на свежем воздухе. Маша решила продолжить прекрасную традицию пикников на природе и уехала на дачу, где устроила настоящее застолье с шашлыком и разносолами.
Ведущая похвасталась аппетитным дачным столом. Маша одета комфротно и стильно – спортивные штаны, удобный бомбер и белая толстовка с массивными кроссовками в тон. Она нарезает огурцы за столом, а рядом в ожидании лакомства притаился забаный песик.
"Папка жарит нам шашлык,
Талии пришел гаплык.
На столе все нелогично,
Прям как я и огурцы...
Под столом старушка Яся
Ждёт пока ей упадет,
Но у Яси ж*па с глобус,
Фиг ей что перепадет!" - "выдала" стихотворный экспромт теледива.
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Подписчики Маши стали беспокоиться за нее, ведь шашлыки на природе в период карантина чреваты штрафом. Но ведущая завила, что пикник устроила на своем дачном участке в узком семейном кругу, а значит на нее это ограничение не распространяется.
"Шашлыки это вкусно, но сегодня в доброе утро 1+1 сказали, что сейчас приняли закон, что в период карантина за шашлыки на природе очень большой штраф", - написала одна из поклонниц ведущей. "Мы у себя в доме, успокойтесь все, пожалуйста!" - ответила Маша.
Также поклонникам ведущей пришлись по душе ее поэтические строки с юмором.
Скриншот комментариев
Ранее Маша Ефросинина показала действенный антистресс-метод на период карантина.