Талии пришел гаплык: Маша Ефросинина похвасталась щедрым застольем на даче

Маша Ефросинина решила разнообразить хроники карантина и выехать с семьей на дачу. Кстати, ведущая нашла оригинальный способ отметить день рождения мужа Тимура (23 марта он отправздновал юбилей – 45 лет) – она выехала с именинником в лес, где они пили чай из термоса и лакомились хлебцами на свежем воздухе. Маша решила продолжить прекрасную традицию пикников на природе и уехала на дачу, где устроила настоящее застолье с шашлыком и разносолами.

Ведущая похвасталась аппетитным дачным столом. Маша одета комфротно и стильно – спортивные штаны, удобный бомбер и белая толстовка с массивными кроссовками в тон. Она нарезает огурцы за столом, а рядом в ожидании лакомства притаился забаный песик.

"Папка жарит нам шашлык,

Талии пришел гаплык.

На столе все нелогично,

Прям как я и огурцы...

Под столом старушка Яся

Ждёт пока ей упадет,

Но у Яси ж*па с глобус,

Фиг ей что перепадет!" - "выдала" стихотворный экспромт теледива.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики Маши стали беспокоиться за нее, ведь шашлыки на природе в период карантина чреваты штрафом. Но ведущая завила, что пикник устроила на своем дачном участке в узком семейном кругу, а значит на нее это ограничение не распространяется.

"Шашлыки это вкусно, но сегодня в доброе утро 1+1 сказали, что сейчас приняли закон, что в период карантина за шашлыки на природе очень большой штраф", - написала одна из поклонниц ведущей. "Мы у себя в доме, успокойтесь все, пожалуйста!" - ответила Маша.

Также поклонникам ведущей пришлись по душе ее поэтические строки с юмором.

Гениальное стихотворение!

Супер!

Стихотворение просто класс! Улыбнул. Хорошего вам настроения

Машенька, всегда восхищаюсь Вами, Вы умничка!

Класний вірш. Такі моменти - цінні - проведені з сім'єю

Стихи действительно классные получились. Все актуально и реально. Продолжай в том же духе

Красотка

Скриншот комментариев

Ранее Маша Ефросинина показала действенный антистресс-метод на период карантина.