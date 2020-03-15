Такую жену на руках носить: Дмитрий Комаров похвастался кулинарным талантом любимой

Дмитрий Комаров с женой (фото: instagram.com/komarovmir)

Телеведущий похвастался завтраком, который ему приготовила жена

Популярный украинский телеведущий Дмитрий Комаров из-за своей работы не часто проводит время дома. Тем не менее он находит время, чтобы поздравить своих любимых женщин с праздниками. Звезда шоу "Мир наизнанку" также продемонстрировал всем своим подписчикам, чем его кормит жена.

На своей странице в Instagram Дмитрий опубликовал новое фото, на котором показал аппетитный завтрак, который приготовила его супруга Александра Кучеренко. Нужно признать, что выглядит все очень аппетитно.

Завтрак Дмитрия Комарова (фото: instagram.com/komarovmir)

"Не удержался, сфоткал. Кстати, это первая фотка еды, которую я выкладываю в ленту", - написал телеведущий.

Пользователи сети также прокомментировали его фото.

Чтобы так завтракать, нужно вставать к обеду;

Класс! Очень красиво и аппетитно;

Сейчас можно ей такие красивые завтраки вам подавать. Лет через 5-10, если у вас будет парочка детей, это пройдет. А пока вы в любви!

Ай как вкусно;

Какая умница, все только полезное;

Дима, Вы заслужили это счастье. В том числе и завтрак;

Очень вкусно выглядит!

Вот, что значит стал семейным человеком!

Блин, Саша умничка;

Стильно! И надо полагать – вкусно;

Ну это симптомы супружеской жизни. Приятного!

Молодец жена, а вы любящий муж, мало кто из мужей говорит спасибо за завтрак еще и хвалит жену на всю страну;

Наверное, очень вкусно;

Такую жену нужно носить на руках! Шикарный завтрак.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Дмитрий Комаров признался, ревнует ли Александру Кучеренко. Он также рассказал истории самых спонтанных путешествий их пары.