"Такое было несколько раз": дочери Оли Поляковой резко стало плохо в США

Дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша Полякова вместе с мамой и младшей сестрой отправилась в Майами. Но перед поездкой девушка успела сменить имидж – она подстриглась и вставила в нос сережку. Правда, скорее всего, это был временный пирсинг, ведь кадры с колечком есть только на видео с новогодней вечеринки, а уже на видео из США украшение исчезло. В Майами с Машей случилась неприятность – возникли внезапные проблемы со здоровьем. Об этом она рассказала в Instastories.

Маше стало нехорошо во время утренней пробежки с мамой. У нее возникли проблемы с органами дыхания.

"Короче, у меня случился трабл. Значит, я бегала, у меня схватило легкие. У меня уже это было несколько раз, из-за чего я попадала в скорую. Поэтому, пока мама бегает, я иду", - пояснила девушка, стараясь отдышаться.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Кстати, Оля отмечала, что в Майами с утра на пробежке можно встретить немало людей, которые сделдят за своим здоровьем и бегают возле океана.

Маша решила прогулятся босиком по берегу и прийти в себя. Затем она присоеденилась к маме на пляже. Кстати, Оля Полякова не удержалась и сделала кокетливое фото в купальнике.

Вечером девушке явно стало лучше и она отправилась с подругой на прогулку и не устояла перед соблазном сходить на шопиинг. Маша поделилась кадрами со своими бьюти-новинками: мерцающей пудрой, палеткой теней и прозрачным блеском.

Напомним, что Оля Полякова покорила своим появлением в золотом "косминческом" наряде на суперфинале шоу "Х-фактор 10". Певица блистала в эффектном образе с облегающей юбкой на молнии и прической прямиком из 80-х.