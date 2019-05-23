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"Такие секси": Дорофеева и Дантес поразили образами на свадьбе Потапа и Насти


Надя Дорофеева и Владимир Дантес стильно оделись на свадьбу своих друзей

Надя Дорофеева и Владимир Дантес посетили свадьбу Потапа и Насти Каменских. Семейная пара пришла на торжество в стильных нарядах. Это видно на фото, которые Дорофеева и Дантес выставили у себя в Instagram.

На свадьбу своих друзей Надя Дорофеева надела вечернее платье оливкового цвета, а на верх еще накинула серый пиджак. Владимир Дантес выбрал черный стильный костюм, белую майку и светлые кроссовки.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Пользователи сети прокомментировали образы звездной пары.

  • Какие вы супер красивые;
  • Надюша, ты потрясающе выглядишь:
  • Прически одинаковые;
  • Какие же вы красавчики!!!
  • Вауу. Передавайте поздравления;
  • Вы такие сексуальные!!!
  • Надя, пора сняться с Дантесом в клипе;
  • Как я ждала вашей совместной фотки;
  • Вы очень красивая и талантливая. Прекрасно поете. Стильно одеваетесь. Крутые влоги снимаете. Люблю вас;
  • Красивая пара;
  • Просто обалдеть, какие вы молодые, красивые, стильные, талантливые, и так хорошо вместе смотритесь!!!!
  • Потрясающие.

Стоит отметить, что сегодня, 23 мая, свадьбу Насти Каменских и Потапа посетило около сотни звездных гостей.

Мы также писали о том, что известная украинская певица Оля Полякова позабавила сеть стримом с церемонии. Певица пообщалась с гостями и даже пообнималась с Тиной Кароль.

Напомним, что молодожены арендовали всю территорию ресторана, которая сегодня усиленно охраняется, а приглашенные гости заезжают только по спискам.

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