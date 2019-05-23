"Такие секси": Дорофеева и Дантес поразили образами на свадьбе Потапа и Насти

Надя Дорофеева и Владимир Дантес посетили свадьбу Потапа и Насти Каменских. Семейная пара пришла на торжество в стильных нарядах. Это видно на фото, которые Дорофеева и Дантес выставили у себя в Instagram.

На свадьбу своих друзей Надя Дорофеева надела вечернее платье оливкового цвета, а на верх еще накинула серый пиджак. Владимир Дантес выбрал черный стильный костюм, белую майку и светлые кроссовки.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Пользователи сети прокомментировали образы звездной пары.

Какие вы супер красивые;

Надюша, ты потрясающе выглядишь:

Прически одинаковые;

Какие же вы красавчики!!!

Вауу. Передавайте поздравления;

Вы такие сексуальные!!!

Надя, пора сняться с Дантесом в клипе;

Как я ждала вашей совместной фотки;

Вы очень красивая и талантливая. Прекрасно поете. Стильно одеваетесь. Крутые влоги снимаете. Люблю вас;

Красивая пара;

Просто обалдеть, какие вы молодые, красивые, стильные, талантливые, и так хорошо вместе смотритесь!!!!

Потрясающие.

Стоит отметить, что сегодня, 23 мая, свадьбу Насти Каменских и Потапа посетило около сотни звездных гостей.

Мы также писали о том, что известная украинская певица Оля Полякова позабавила сеть стримом с церемонии. Певица пообщалась с гостями и даже пообнималась с Тиной Кароль.

Напомним, что молодожены арендовали всю территорию ресторана, которая сегодня усиленно охраняется, а приглашенные гости заезжают только по спискам.