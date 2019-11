"Такие искренние": жена MONATIK'а умилила счастливым фото с мужем из США

Популярный украинский артист Дмитрий Монатик, он же MONATIK провел последний месяц очень насыщенно - колеся по Америке вместе с женой Ириной и своим творческим коллективом и давая концерты в разных городах США. При этом они с супругой успевали также погулять по интересным местам и полюбоваться местными красотами. А Ирина успела даже и позагорать, восхитив ярким пляжным кадром. Их путешествие подходит к концу и она поделилась счастливым снимком с любимым, а также поблагодарила его за все эти эмоции.

На фото, опубликованном в Instagram Ирины, пара позирует в обнимку на фоне небоскребов Нью-Йорка. Жена музыканта выбрала для прогулки коричневое пальто-чебурашку, Дмитрий же был в теплой куртке.

Пара лучезарно улыбается на камеру и выглядит счастливой и влюбленной.

Фото: Дмитрий Монатик с женой Ириной (instagram.com/irinamonatik)

"Наш Олимпийский марафон 2019 продолжается... позади мировой тур "MONATIK-LOVE IT Ритм", а впереди настолько насыщенный декабрь! гордость и чувство благодарности переполняли меня, каждый раз, когда я видела эти аншлаги во всех уголках мира. Что может быть прекраснее для артиста, чем миллионы счастливых, восторженных зрителей/ слушателей. как же я счастлива, что благодаря твоей честной музыке @monatik_official мы ещё и имеем возможность познавать этот восхитительный мир #вокругтебявесьмиркружит Made with love and rhythm", - поделилась эмоциями Ирина.

Фото: Ирина Монатик (instagram.com/irinamonatik)

Комментаторы не смогли пройти мимо душевного фото звездной пары. Они в очередной раз растрогались и восхитились любовью и гармонией, что царит между ними и так и веет со снимка.

К слову, сам Монатик оставил любимой три сердечка в комментариях. Приемная дочь Потапа Наталья Горовая также умилилась их фото, а солистка The Hardkiss Юлия Санина назвала их "крутышами".

Скриншот комментариев (instagram.com/irinamonatik)

