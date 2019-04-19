Такая взрослая уже: дочь Оли Поляковой очаровала свежестью и красотой

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, 14-летняя Маша не только внешне поразительно похожа на звездную маму, но и старается не отставать в плане амбиций и развития. Девочка уже является весьма успешным блогером, ведь у ее страницы в Instagram более 100 тыс. подписчиков. В основном она показывает свои модные образы, а также делится снимками из путешествий и обычной жизни.

Так, Маша продемонстрировала, как она готовится к окончанию учебного года в школе, а также поинтересовалась у поклонников, сколько лет им еще осталось учиться.

На снимке нарядная Полякова-младшая сидит в черном платье, а на ее лице - красивый нежный макияж. Роскошные длинные волосы девочки украшены красивой заколкой. На заднем плане можно увидеть еще двух учениц, одна из которых красит губы другой. Маша же мило улыбается в объектив.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Ну что скоро конец учебного года и мне останется учиться всего 3 года, а вам сколько?" - прокомментировала юная блогерша.

Пользователи сети отметили, что Маша заметно повзрослела, а также восхищаются ее свежей красотой и рассказывают, сколько лет им еще предстоит провести в школе.

"Красотка какая. Я в этом году выпускница"

"А мне почти столько же, 4 годика и все!!! Машунька ты Очень красивая"

"Маш, ты очень красивая. очень похожа на маму!"

"Красотка. Люблю тебя"

"Красавіца. Гарно виглядаєш"

"Такая совсем взрослая"

"Тоже 3 года самых незабываемых моментов и дней"

"Уже отмучалась)) Красотка"

"Машуль, где ты брала такую заколку с жемчужинками?"

"Эх везет. Такая молодая, красивая"

"Красивый взгляд"

"Вот этот образ тебе очень идет"

Напомним, ранее стильная дочь Оли Поляковой восхитила трендовой обновкой.

Кстати, Маша Полякова провела каникулы с друзьями в Италии. Она с удовольствием делилась солнечными фото в трендовых аутфитах.