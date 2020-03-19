Юная соблазнительница: Эмили Ратаковски восхитила красотой на фото 10-летней давности

Эмили Ратаковски, как и многие другие знаменитости, в период карантина решила навести порядок дома. Девушка принялась разбирать старые фотоальбомы, где нашла немало интересного. Один из кадров она показала в сети, порадовав подписчиков редким фото со своей юности. Модель и бизнесвумен, которой в этом году исполнится 29 лет, нашла снимок, где ей 17. Забавно, но более чем 10-летня разница в возрасте никак не сказалась на необычной внешности девушки. Те же пухлые губы, нежный овал лица, гладкая кожа, четко очерченные брови и выразительные глаза… Выглядит будущая звезда невероятно соблазнительно!

Эмили в 17 (фото: instagram.com/emrata)

«Разбирая архив. Мне только исполнилось 17», – написала Ратаковски. А поклонники в ответ засыпали знаменитую красавицу комплиментами, удивляясь, что она совершенно не изменилась. Некоторые фолловеры также выразили удивление, что губы Эмили такие же, как и сейчас.

О боже! Какая хорошенькая

Натуральная красотка сквозь всю жизнь

Настоящие губы? Вау!

Какая же красивая!

Сладкая

Такая красивая и восхитительная

Невероятная!

Комментарии к посту Эмили (фото: instagram.com/emrata)

Также Эмили на днях показала фото еще более раннее, где также продемонстрировала, что ее красота – максимально натуральная. Она позирует еще совсем малышкой, задумчиво глядя в камеру. Длинные волосы она распустила по плечам, перекинув на одну сторону. Первым, что бросается в глаза на снимке – пухлые губы и черные глаза юной красотки. «Настроение», – написала Ратаковски под фото.

Эмили любит архивные снимки (фото: instagram.com/emrata)

Напомним, Эмили Ратаковски родилась в Лондоне в семье преподавательницы английского языка и художника. А когда девочке исполнилось 5, семья перебралась в Америку. Детство будущая звезда провела в городе Энсинитасе, в домике у океана. Также они часто ездили путешествовать в Европу, долгое время жили в Ирландии и на Мальорке в Испании. Эмили часто делится воспоминаниями о том счастливом периоде своей жизни.