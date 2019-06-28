"Такая себе парочка": Юрий Горбунов засветился в объятиях экс-"ВИА Гры"

Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Телеведущий признался, что его связывает с певицей

Популярный телеведущий Юрий Горбунов часто делит съемочную площадку со своей женой Катей Осадчей, да и дома пара старается проводить как можно больше времени вместе, периодически устраивая себе мини-путешествия по разным городам и странам. Поклонники привыкли видеть их вместе, поэтому фото шоумена на странице в Instagram с эффектной брюнеткой Надеждой Мейхер из "ВИА Гры" вызвало у них живой интерес.

Оказалось, что Юрий и Надежда встретились не просто так. Они оба задействованы в съемках сериала "Великі Вуйки" и даже сыграли влюбленную пару! Похоже, шоумен и артистка прекрасно вжились в образы, ведь даже на фото они не переставали улыбаться и обниматься. Соответствующие снимки звезды опубликовали на своих страничках.

"Продовжуємо розкривати головних героїв нового серіалу "Великі Вуйки"! Надя Мейхер зіграє нову любов мого персонажа Івана!" - написал Юрий.

Юрий Горбунов и Надежда Мейхер (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Надежда также поделилась душевным снимком с коллегой по актерскому цеху. Стоит сказать, что певица дебютировала в кино не так давно, сыграв в сериале Оксаны Байрак "Ничто не случается дважды".

"Така собі парочка... Наконец-то могу объявить о сюрпризе, о котором писала ранее.Через несколько месяцев выйдет очередной сезон комедийного сериала "Великі Вуйки", в котором я сыграю возлюбленную главного героя Ивана", - похвасталась она.

Юрий Горбунов и Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Подписчики звезд пришли в восторг от такой новости. Они заявили о том, что им уже не терпится увидеть Юрия и Надежду вместе на экране.

"Такие милые", "Круто, вітаю!", "Класс!", "Настроение: смотреть этот сериал, чтобы любоваться Надей", "Супер! Ждем с нетерпением!", "А шо? Парочка непогана... Дуже непогана", "Круто, неожиданно, супер", "Фото просто супер". - писали комментаторы.

Скриншот комментариев

Ранее Юрий Горбунов взбудоражил сеть фото с "первой леди", показав селфи в компании Елены Кравец.

Напомним, что Лилия Ребрик и Юрий Горбунов сообщили о совместной работе над новым проектом. Так, телеведущую и актрису также можно будет увидеть в продолжении сериала "Великі Вуйки".