Такая счастливая: Регина Тодоренко очаровала солнечными кадрами с Сицилии

Ведущая с мужем насладились теплом и солнцем в Италии
Регина Тодоренко не сидит на месте - не зря же она несколько лет была звездой тревел-шоу "Орел и Решка" и даже совершила кругосветное путешествие. Особенно ей полюбилась Италия - именно там состоялось их невероятно красивое свадебное торжество с Владом Топаловым, да и после того ведущая не раз бывала в этой живописной стране. На этот раз она вместе с мужем улетели на солнечный остров Сицилия, чтобы отпраздновать там день рождения артиста - ему исполнилось 34 года.
Звездная парочка с удовольствием гуляла по колоритным улочкам главного города острова - Палермо. На своей странице в Instagram Регина поделилась красочными снимками, на которых она выглядит очень счастливой.
Изучать Палермо ведущая отправилась в белом в мелкий черный горошек платье свободного кроя. Волосы она собрала в хвост и сделала легкий макияж.
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
На некоторых фото Тодоренко запечатлена в экскурсионном двухэтажном автобусе с открытым верхом, на котором они с мужем изучали главные достопримечательности города.
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
"Хотите ли вы на Сицилию?" - поинтересовалась у подписчиков знаменитость.
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Конечно же, многие поспешили ответить Регине, что очень хотят там побывать, а также восхитились ее красотой и лучезарностью.
Отметим, что позже в сториз Регина показала, что дальше они с Владом отправились в Милан.
Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)
Напомним, Регина Тодоренко рассказала о переменах в личной жизни, отношениях с мужем Владом Топаловым и материнстве.
Ранее Регина Тодоренко нарвалась на шквал комплиментов от поклонников своим "нескромным" заявлением.