Такая счастливая: Регина Тодоренко очаровала солнечными кадрами с Сицилии

Регина Тодоренко не сидит на месте - не зря же она несколько лет была звездой тревел-шоу "Орел и Решка" и даже совершила кругосветное путешествие. Особенно ей полюбилась Италия - именно там состоялось их невероятно красивое свадебное торжество с Владом Топаловым, да и после того ведущая не раз бывала в этой живописной стране. На этот раз она вместе с мужем улетели на солнечный остров Сицилия, чтобы отпраздновать там день рождения артиста - ему исполнилось 34 года.

Звездная парочка с удовольствием гуляла по колоритным улочкам главного города острова - Палермо. На своей странице в Instagram Регина поделилась красочными снимками, на которых она выглядит очень счастливой.

Изучать Палермо ведущая отправилась в белом в мелкий черный горошек платье свободного кроя. Волосы она собрала в хвост и сделала легкий макияж.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

На некоторых фото Тодоренко запечатлена в экскурсионном двухэтажном автобусе с открытым верхом, на котором они с мужем изучали главные достопримечательности города.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Хотите ли вы на Сицилию?" - поинтересовалась у подписчиков знаменитость.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Конечно же, многие поспешили ответить Регине, что очень хотят там побывать, а также восхитились ее красотой и лучезарностью.

Вторая, ты на ней такая счастливая!!! Как праздник прошел, тянули за уши?

Чудесная

Такая лучезарная, от вас прям чувствуется тепло

Солнечная

Столько красоты

Очень хочу! Моя заветная мечта

Мы были этим летом, она прекрасна

Красиваяя

Умеете удивить обезоруживающей улыбкой!

Шикарно))) Красота)))

Все с такими унылыми лицами,как то самое...а Регина молодец

Регина Вы богиня в этом наряде

Вы солнце- позитив

Отметим, что позже в сториз Регина показала, что дальше они с Владом отправились в Милан.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко рассказала о переменах в личной жизни, отношениях с мужем Владом Топаловым и материнстве.

Ранее Регина Тодоренко нарвалась на шквал комплиментов от поклонников своим "нескромным" заявлением.