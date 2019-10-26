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Такая счастливая: Регина Тодоренко очаровала солнечными кадрами с Сицилии

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Ведущая с мужем насладились теплом и солнцем в Италии

Регина Тодоренко не сидит на месте - не зря же она несколько лет была звездой тревел-шоу "Орел и Решка" и даже совершила кругосветное путешествие. Особенно ей полюбилась Италия - именно там состоялось их невероятно красивое свадебное торжество с Владом Топаловым, да и после того ведущая не раз бывала в этой живописной стране. На этот раз она вместе с мужем улетели на солнечный остров Сицилия, чтобы отпраздновать там день рождения артиста - ему исполнилось 34 года.

Звездная парочка с удовольствием гуляла по колоритным улочкам главного города острова - Палермо. На своей странице в Instagram Регина поделилась красочными снимками, на которых она выглядит очень счастливой.

Изучать Палермо ведущая отправилась в белом в мелкий черный горошек платье свободного кроя. Волосы она собрала в хвост и сделала легкий макияж.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

На некоторых фото Тодоренко запечатлена в экскурсионном двухэтажном автобусе с открытым верхом, на котором они с мужем изучали главные достопримечательности города.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Хотите ли вы на Сицилию?" - поинтересовалась у подписчиков знаменитость.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Конечно же, многие поспешили ответить Регине, что очень хотят там побывать, а также восхитились ее красотой и лучезарностью.

  • Вторая, ты на ней такая счастливая!!! Как праздник прошел, тянули за уши?
  • Чудесная
  • Такая лучезарная, от вас прям чувствуется тепло
  • Солнечная
  • Столько красоты
  • Очень хочу! Моя заветная мечта
  • Мы были этим летом, она прекрасна
  • Красиваяя
  • Умеете удивить обезоруживающей улыбкой!
  • Шикарно))) Красота)))
  • Все с такими унылыми лицами,как то самое...а Регина молодец
  • Регина Вы богиня в этом наряде
  • Вы солнце- позитив

Отметим, что позже в сториз Регина показала, что дальше они с Владом отправились в Милан.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко рассказала о переменах в личной жизни, отношениях с мужем Владом Топаловым и материнстве.

Ранее Регина Тодоренко нарвалась на шквал комплиментов от поклонников своим "нескромным" заявлением.

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