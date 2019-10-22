Такая счастливая! Ким Кардашьян рассказала о своем дне рождения и похвасталась подарками

Ким Кардашьян вчера, 21 октября, исполнилось 39 лет. Отмечать такое события королева Instagram начала заранее – еще в выходные. В сеть попали несколько фото и видео, где было видно, что праздник прошел в лучших традициях сестер Кардашьян: с роскошью, подарками и весельем. Ким собрала всех за праздничным столом, оформленным в лучших традициях подобных торжеств – с забавными атрибутами, шарами, колпаками и всеобщим весельем. Разумеется, именинница получила массу подарков и поздравлений с разных уголков мира.

Ким поблагодарила всех за поздравления (фото: instagram.com/kimkardashian)

Все гости, как и водится в семье Кардашьян, также получили подарки от Ким. Она показала в сториз, как подруги распаковывают пакеты с бельем от Skims. Также знаменитость побеспокоилась и о своих подписчиках. Для фолловеров действовала скидка в размере 39% на товары уже ставших популярными в сети брендов Ким: KKW Beauty и Skims. Позже Ким опубликовала развернутый пост о прошедшем дне рождения.

"Огромное спасибо за день рождения, это любовь! У меня был самый лучший, самый расслабленный день рождения! Я провела выходные с моими замечательными друзьями в Палм-Спрингс, а затем сегодня вечером устроила семейный ужин в моем доме, о котором побеспокоилась моя мама и Канье… Я получила удивительные подарки от всей моей семьи и особенно – от Канье. Он пожертвовал 1 миллион долларов моим любимым благотворительным организациям, которые так усердно работают над тюремной реформой для меня и его детей. Это делает мое сердце таким счастливым!", – написала Ким.

Кайли и Ким (фото: instagram.com/kyliejenner)

Сестры Ким также уделили ей внимание в своих микроблогах. Кайли Дженнер опубликовала совместное фото, написав: "С днем рождения, моя прекрасная старшая сестра. Я так счастлива, что ты в моей жизни! Твоя любовь, руководство, самоотверженность и верность не имеют себе равных. Я люблю тебя в этой жизни и за ее пределами!!!". Кортни показала забавный архивный снимок.

Хлое и Ким (фото: instagram.com/khloekardashian)

"Это твой день рождения, Ким!!! Есть так много замечательных вещей, которые я хотела бы, чтобы люди знали о тебе. Есть так много вещей, поэтому я назову только несколько. За все годы своей жизни ты светилась изнутри. В тебе всегда была магнитная энергия. Ты написала свой собственный набор правил, всегда с любовью. У тебя всегда было огромное количество смелости и веры, что все всегда сработает. Но самое главное, ты делаешь людей лучше. Ты хочешь, чтобы все были лучшей версией себя. Ты заставляешь людей чувствовать себя боле наполненными. Я молюсь в день твоего рождения и каждый день твоей жизни, чтобы ты всегда чувствовала себя любимой, уважаемой и ценной! Мы все так тебя любим! Я так горжусь всем, кем ты была, всем, кто ты есть, и всем, чем ты будешь! С Днем Рождения, Ким!! Ты все для многих, но особенно для меня", – подготовила свою речь для сестры Хлое.