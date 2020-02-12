Такая милая: Надя Дорофеева показала, как начинает свой день (видео)

Надя Дорофеева с удовольствием делится с поклонниками моментами из своей жизни - певица часто публикует фотографии из поездок, а также домашние кадры с мужем или же рабочие, к примеру с репетиций и подготовки к выступлениям. К слову, недавно артистка сменила имидж и стала похожа на известную американскую певицу Билли Айлиш. На своей странице в Instagram она поделилась милым видеороликом, в котором показала, как проходит ее утро.

На видео Надя лежит в кровати, после чего в халате идет в ванную чистить зубы. Далее девушка показала, как она наносит крем на лицо, одевается и красится. В конце не обошлось без чашечки кофе латте - любимого напитка Дорофеевой. Все это она проделывает под заводную песню группы Spice Girls.

"Всем хорошего дня", - пожелала знаменитость под публикацией.

Видео: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фолловеры благодарят певицу за хорошее настроение и позитив и восхищаются ее красотой.

Надь, ты как энергетик. Столько энергии утром, откуда?

Главное-латте в конце!! хорошего дня

Лучшее утро начинается только с твоих клипов в Тик Ток

И Надя без латте, не Надя

а лицо в конце, просто буся

Моя зайкааа

Хорошего дня)

Какая же ты солнечная

И вам тоже хорошего дня. Спасибо за такую дозу настроения

Нереально красивая

Можно мне быть такой же красивой с утра?

Латте ты без него некуда и ты без латте не Надюшка

О в ванной когда чищу зубы также танцую

Самая красивая буся. Не ну если ты не выпьешь латте, то это не ты. Мой самый любимый ТикТокер

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, Надя Дорофеева соблазнила стильным total black выходом в платье-пиджаке.