"Такая классная": Alyona Alyona в купальнике продемонстрировала позы из йоги

Звезда украинского хип-хопа Alyona Alyona сбежала от серых зимних будней к океану - артистка наслаждается каникулами на острове Бали в Индонезии. Пышнотелая красотка отлично проводит время и радует поклонников красочными кадрами - так, недавно она поделилась веселыми видео из бассейна. Кроме того, Алена призналась, что в этом райском местечке ей захотелось позаниматься йогой.

Что она и сделала, а результат продемонстрировала на своей странице в Instagram. Рэперша в слитном черном купальнике расположилась на зеленой лужайке и показала несколько эффектных асан из йоги, включая и "собака мордой вниз".

На последнем фото Alyona Alyona просто лежит на коврике на спине, раскинув руки и ноги.

"Балі навіює займатись йогою, пишіть в коменти, які пози з йоги ви впізнали", - прокомментировала дерзкие фото артистка.

Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Подписчики тут же поблагодарили ее за позитив и принялись активно комментировать горячие кадры.

Шикарно, всі знаю

Вот последняя моя любимая

Пятая поза,самая интересная

Такая солнечная

Последнюю моя любимая поза в йоге

Альона ти маладєц

Бомба

лучшая

Дуже класна

Постійно практикую позу йоги,як на останньому фото

Агонь

Шавасана это лучшее

Остання поза моя улюблена

Ви такі класні

Реально дуже гармонійна!!!

Обожаю

Скриншот комментариев (instagram.com/alyona.alyona.official)

Напомним, ранее alyona alyona и Джамала иронично и дерзко спели о обратной стороне популярности в эпоху социальных сетей.