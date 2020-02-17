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"Такая классная": Alyona Alyona в купальнике продемонстрировала позы из йоги

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Пышнотелая рэперша похвасталась гибкостью на отдыхе

Звезда украинского хип-хопа Alyona Alyona сбежала от серых зимних будней к океану - артистка наслаждается каникулами на острове Бали в Индонезии. Пышнотелая красотка отлично проводит время и радует поклонников красочными кадрами - так, недавно она поделилась веселыми видео из бассейна. Кроме того, Алена призналась, что в этом райском местечке ей захотелось позаниматься йогой.

Что она и сделала, а результат продемонстрировала на своей странице в Instagram. Рэперша в слитном черном купальнике расположилась на зеленой лужайке и показала несколько эффектных асан из йоги, включая и "собака мордой вниз".

На последнем фото Alyona Alyona просто лежит на коврике на спине, раскинув руки и ноги.

"Балі навіює займатись йогою, пишіть в коменти, які пози з йоги ви впізнали", - прокомментировала дерзкие фото артистка.

Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Подписчики тут же поблагодарили ее за позитив и принялись активно комментировать горячие кадры.

  • Шикарно, всі знаю
  • Вот последняя моя любимая
  • Пятая поза,самая интересная
  • Такая солнечная
  • Последнюю моя любимая поза в йоге
  • Альона ти маладєц
  • Бомба
  • лучшая
  • Дуже класна
  • Постійно практикую позу йоги,як на останньому фото
  • Агонь
  • Шавасана это лучшее
  • Остання поза моя улюблена
  • Ви такі класні
  • Реально дуже гармонійна!!!
  • Обожаю

Скриншот комментариев (instagram.com/alyona.alyona.official)

Напомним, ранее alyona alyona и Джамала иронично и дерзко спели о обратной стороне популярности в эпоху социальных сетей.

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