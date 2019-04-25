"Так и живем": Регина Тодоренко показала трудовые будни с маленьким сыном

Ведущая умудряется успешно совмещать карьеру и материнство
Телеведущая Регина Тодоренко - настоящий пример для многих женщин, ведь после рождения сыночка она очень быстро вернулась к работе и успешно совмещает карьеру и материнство, а кроме того, уже вернула прежние формы и заметно похудела. На своей странице в Instagram она показала, как выглядят ее обычные трудовые будни.
На снимке Регина в красных штанах, белой футболке и кроссовках запечатлена на ступеньках открытой двери передвижного фургона, которые используются на съемках. На земле у ее ног стоит коляска с маленьким Михаилом, который "ходит" вместе с мамой на работу.
"Так и живем с моим Медведем. В гримвагене передвигаемся по городу от студии до студии, зато нам весело. Такое ощущение, что всей семьей мы отправились в путешествие в трейлере", - поделилась Тодоренко.
Фото: Регина Тодоренко с сыном на работе (instagram.com/reginatodorenko)
Подписчики артистки поспешили оставить свои комментарии - многие восхищаются тем, как Регина все успевает и при этом еще и прекрасно выглядит.
Напомним, недавно Регина Тодоренко случайно "засветила" лицо сына Михаила. Поклонники тут же принялись гадать, на кого же больше похож малыш - на нее или папу Влада Топалова.
Мы также сообщали, что Регина Тодоренко показала, как порой непросто ей приходится с сыночком Михаилом. В шуточной форме она рассказала, что малышу часто что-то приходится не по вкусу и он громко сообщает об этом.
Кстати, Регина Тодоренко приняла участие в челлендже glamourбезретуши.