"Так и живем": Регина Тодоренко показала трудовые будни с маленьким сыном

Телеведущая Регина Тодоренко - настоящий пример для многих женщин, ведь после рождения сыночка она очень быстро вернулась к работе и успешно совмещает карьеру и материнство, а кроме того, уже вернула прежние формы и заметно похудела. На своей странице в Instagram она показала, как выглядят ее обычные трудовые будни.

На снимке Регина в красных штанах, белой футболке и кроссовках запечатлена на ступеньках открытой двери передвижного фургона, которые используются на съемках. На земле у ее ног стоит коляска с маленьким Михаилом, который "ходит" вместе с мамой на работу.

"Так и живем с моим Медведем. В гримвагене передвигаемся по городу от студии до студии, зато нам весело. Такое ощущение, что всей семьей мы отправились в путешествие в трейлере", - поделилась Тодоренко.

Фото: Регина Тодоренко с сыном на работе (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики артистки поспешили оставить свои комментарии - многие восхищаются тем, как Регина все успевает и при этом еще и прекрасно выглядит.

"Не с Медведем, а с Мишуткой! Медведем он будет позже"

"Честно говоря, представляю тебя только так с бейбиком и ощущение, как будто ты где-то в Калифорнии и вообще в постоянном путешествии"

"Очень милое фото"

"Вауу. Как ты всё успеваешь?"

"Супер мама"

"Как молодая Мама может быть такой свежей и счастливой"

"Какие вы молодцы,.Желаю вам счастья"

"Прекрасна, здоровья Вам и Вашему малышу"

"Везде вместе, красивая такая"

Напомним, недавно Регина Тодоренко случайно "засветила" лицо сына Михаила. Поклонники тут же принялись гадать, на кого же больше похож малыш - на нее или папу Влада Топалова.

Мы также сообщали, что Регина Тодоренко показала, как порой непросто ей приходится с сыночком Михаилом. В шуточной форме она рассказала, что малышу часто что-то приходится не по вкусу и он громко сообщает об этом.

Кстати, Регина Тодоренко приняла участие в челлендже glamourбезретуши.