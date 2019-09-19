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"Так выглядит счастье!" Маша Ефросинина в вышиванке растрогала нежностью с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.09.2019 - 09:47
"Так выглядит счастье!" Маша Ефросинина в вышиванке растрогала нежностью с мужем
Хромаев и Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая позировала в роскошном платье-вышиванке

Маша Ефросинина не часто балует подписчиков в instagram фото с мужем, но еще режем можно увидеть на ее странице снимки дочери Наны, поэтому недавнее фото повзрослевшей длинноногой красавицы вместе со звездной мамой вызвало настоящий ажиотаж в сети. А вот сынок Маши, Александр – частый гость на ее страничке, причем, как в сториз, так и в самом фотоблоге. Недавно телеведущая побывала на праздновании дня рождения своей коллеги и подруги Кати Осадчей – она приехала на праздник в загородный комплекс, где проходило мероприятие, с любимым мужем Тимуром Хромаевым. Счастливым фото в объятиях своего мужчины теледива поделилась на странице в Instagram.

Ведущая облачилась в темно-синее платье-вышиванку от украинского дизайнера Виты Кин. В волосах у Маши можно рассмотреть белый цветок. Она дополнила свой романтический этно-образ небольшой сумочкой с золотыми металлическими элементами. Тимур обнимает жену за талию, стоя у нее за спиной.

"Моменты", - подписала душевный кадр на английском телезвезда.

&quot;Так выглядит счастье!&quot; Маша Ефросинина в вышиванке растрогала нежностью с мужем

Хромаев и Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники прониклись атмосферой, запечатленной на трепетном кадре. Они поспешили одарить яркую пару комплиментами.

&quot;Так выглядит счастье!&quot; Маша Ефросинина в вышиванке растрогала нежностью с мужем

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

  • Такие красивые
  • Чудесные
  • Так выглядит счастье
  • Роскошная пара
  • Красивая и Счастливая пара!
  • Вы прекрасны
  • Ви чудові
  • Вы такие позитивные и настоящие, счастья вашей семье!
  • Дуже гарна і гармонійна пара

Скриншот комментариев

Ранее Маша Ефросинина с гордостью показала кулинарные таланты мужа на душевном семейном видео.

Напомним, что Маша Ефросинина поделилась мыслями о воспитании детей и порассуждала о правильной позиции родителей по отношению к своему ребенку.

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Новости Украины Маша Ефросинина
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