"Так непривычно": Тина Кароль с неожиданном образе пококетничала на камеру

Тина Кароль на днях по-настоящему удивила поклонников своим новым талантом – она презентовала фильм "Бывшие", в котором исполнила главную роль. Перевоплощение певицы было действительно радикальным – она стала короткостриженной брюнеткой. Правда, фанам переживать нечего, ведь новая прическа – всего лишь парик для кино-роли. Кстати, картина уже успела завоевать несколько международных наград. Певица решила показать поклонникам бэкстейдж со съемок.

На видео в Instagram она игриво позирует на камеру, кокетничает, демонстрирует живую мимику, поправляет короткие волосы и даже мило кривляется.

Поклонники начали делиться впечатлениями от неожиданного образа звезды, а также ее актерской игры.

Тиночка такая кокетка. Обожаю ее взгляд с хитрицой

Так непривычно видеть Тину брюнеткой

Мені фільм дуже сподобався. Тіна жінка і в житті трохи дивна, але саме це мені особисто в ній подобається

Не идет коротка стрижка

Тине любой цвет волос к лицу, удивительная женщина

Красавица прекрасная

Прикольно

А вам идет, очень симпатично

Тот фильм, который тронул и зацепил глубь души

Гарна зачіска

Маленькая игривая, но сильная женщина сейчас на видео

Вы прекрасны с любой прической и макияжем

Скринот комментариев

Также поп-дива опубликовала черно-белое фото с идентичной прической. На снимке она позирует в наряде с оголенными плечами.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Напомним, что Тина Кароль показала редкое фото своей мамы, которая на днях отпраздновала юбилей.

Ранее Тина Кароль растрогала снимком с сыном Вениамином. Певица общается с мальчиком по видеосвязи.