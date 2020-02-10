Сюрприз от Эминема и реакция Скорсезе: топ-7 самых интересных моментов церемонии Оскар-2020

92-я церемония вручения самой престижной кинопремии мира Оскар-2020 прошла в ночь с 9 по 10 февраля. Лучшим актером был признан Хоакин Феникс за роль в фильме "Джокер". Игра в "Джуди" принесла Рене Зеллвегер статуэтку в номинации "Лучшая женская роль". Однако церемония запомнилась не только волнительным объявлением победителей. Редакция LITE предлагает вспомнить топ-7 самых ярких и интересных моментов Оскара-2020.

Критика Сената в победной речи Брэда Питта

56-летний Брэд Питт победил в номинации “Лучший актер второго плана” за роль в фильме “Однажды в… Голливуде”. Получая заветную статуэтку Оскар-2020 Питт произнес короткую благодарственную речь, в которой не обошлось без политики.

Голливудский актер тонко подшутил над импичментом президента США Дональда Трампа. В деле об импичменте Трампа, которое протекает в данный момент, появилась новая резонансная деталь. Газета The New York Times обнародовала заявление бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. В своих еще не опубликованных, но уже скандальных мемуарах Болтон рассказывает, что Трамп дал лично ему указание давить на Украину, чтобы получить компромат на своего политического конкурента, экс-вице-президента США Джо Байдена. Как известно, Демократическая партия США обвиняет Трампа в том, что он воспользовался своими внешнеполитическими преимуществами в виде предоставления финансовой помощи, чтобы решить свои внутриполитические задачи. А именно — преследование оппонента и, по сути, организация иностранного вмешательство в президентские выборы. После заявления Болтона Демократы рассчитывают, что Сенат примет во внимание сведения из его рукописи во время принятия финального решения об импичменте Дональда Трампа.

Благодарственная речь Брэда Питта

Сложившуюся ситуацию в своей речи обыграл Брэд Питт:

“Ух ты, спасибо. Это невероятно, правда невероятно. Спасибо Академии за эту честь из всех возможных. Мне сказали, что у меня есть только 45 секунд на этой сцене — это на 45 секунд больше, чем Сенат дал на этой неделе Джону Болтону", — заявил актер. К слову, острая шутка нашла отклик среди присутствующих на кинопремии.

“Не пойми откуда взявшийся” Eminem

Организаторы 92-й церемонии Оскар еще задолго до ее старта объявили список звездных гостей. К примеру, зрители знали, что на сцене вручения статуэток Оскар-2020 выступит яркая восходящая звезда Билли Айлиш, а также Элтон Джон, Синтия Эриво, Жанель Монэ и другие. Каким же удивлением для гостей и тысяч зрителей церемонии стало неожиданное появление на сцене рэпера Эминема?!

Эминем на сцене церемонии Оскар-2020

После видеонарезки самых знаковых музыкальных моментов в фильмах-номинантах, на сцену выбежал Эминем, что поначалу вызвало ступор у собравшихся селебритис. Рэпер исполнил одну из своих самых популярных песен «Lose Yourself», которая получила Оскар за лучшую песню в 2003 году (саундтрека фильма “Восьмая миля”).

В сети сразу же появились мемы на эту тему.

Скриншоты: Twitter

Неожиданно трогательная Билли Айлиш

Выступление 18-летней Билли Айлиш, в отличие от Эминема, не было неожиданностью. И все же и здесь не обошлось без сюрпризов. На сцене Оскара-2020 Билли поразила невероятно трогательным выступлением. Вместе со своим старшим братом Финнеасом О’Коннеллом Билли исполнила знаковую песню “Yesterday” группы The Beatles. Композиция стала трибьютом всем представителям киноиндустрии, которые умерли в 2019 — 2020 годах. Таким образом зал почтил память Коби Брайанта, Рипа Торна, Аньес Варда, Дэни Айелло, Роберта Фостера, Кирка Дугласа и других. Во время выступления Билли на экранах показывали портреты умерших актеров и режиссеров, сопровождая кадрами из знаковых ролей или кинокартин.

Билли Айлиш — “Yesterday”

Леонардо Ди Каприо впервые за 14 лет пришел на Оскар не с мамой, а с возлюбленной

Голливудский красавчик хоть и не получил заветную статуэтку в этом году, но внимание к себе привлечь не забыл. 45-летний актер пришел на красную дорожку не с мамой (что стало хорошей традицией), а со своей возлюбленной — 22-летней аргентинской моделью Камилой Морроне. Парочка отказалась делать совместное фото на красной дорожке. Зато в зале сидели рядом. Таблоиды сразу же предположили, что таким образом Ди Каприо ясно дает понять — у него с Морроне все серьезно.

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне на церемонии Оскар 2020

Интересно, что с 2005 года звезда “Однажды в… Голливуде” еще ни разу не появлялся на престижном мероприятии с подружкой. В далеком 2005-м возлюбленной Лео была знаменитая модель Жизель Бюндхен. Тогда актер был номинирован за роль в фильме "Авиатор".

Самый лучший подарок всех времен

Американская актриса Лора Дерн получила статуэтку в номинации “Лучшая женская роль второго плана” за роль адвоката Норы Фаншоу в картине “Брачная история”. А вы знали, что статуэтка Оскар-2020 — это еще и лучший подарок для актрисы? Ведь именно 10 февраля Лора празднует день рождения, свое 53-летие.

Лора Дерн (фото: instagram.com/theacademy)

В честь такого двойного праздника Дерн поблагодарила со сцены своих знаменитых родителей-актеров — Дайан Лэдд и Брюс Дерн.

“Говорят, нельзя встречаться со своими кумирами [а иначе вас ждет разочарование]. Но если вы счастливчик, то вы получите их в роли своих родителей”, — отметила актриса.

Анны и Эльзы всего мира, объединяйтесь!

Идина Мензел — знаменитая бродвейская актриса, исполнившая хит “Let it Go” в фильме ”Frozen” (“Холодное сердце”). Певица вышла на сцену, чтобы исполнить песню “Into the Unknown” — саундтрек к фильму “Холодное сердце 2”. Во время исполнения Мензел на сцену вышли другие певицы, которые спели определенную часть песни на разных языках — от японского до тайского, от немецкого до кастильского.

Видео: instagram.com/brbroadway

“Реакция года” от Мартина Скорсезе

И самый забавный момент. Кадр “уснувшего” кинорежиссера Мартина Скорсезе успел облететь весь мир и превратиться в ведущий “мем Оскара-2020”. Кстати, кадр был сделан во время выступления Эминема.

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