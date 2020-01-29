Вот так сюрпиз! Лилия Ребрик очаровала спонтанной романтикой с мужем на рабочем месте

Андрей Дикий сделал любимой приятный сюрприз
Лилия Ребрик не так давно вернулась из романтического отпуска на Мальдивах. Ведущая провела незабываем время наедине с любимым мужем Андреем Диким - пара не скрывала чувств и наслаждалась обществом друг друга. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться, и отпуск пролетел как один миг, а теледиве пришлось вернутся в Киев и приступить к работе. Так, Лилия всю неделю ведет утренние эфире на канале "Україна". И вт, в среду звезду ждал настоящий сюрприз прямо в студии – ее любимый так сокскучился по второй половинке, что спонтанно приехал увидиться с ней.
Теледива поделилась трогательными романтичными кадрами с Андреем. Любимый закрыл жене глаза ладонями и предложил угадать, кто же стоит у нее за спиной, а затем пара не смогла сдержать эмоций и все закончилось жаркими объятиями.
Стоит сказать, что для утреннего эфира Лилия вібрала сдержанный и элегантный образ от Anna October. К слову, в аутфите от этого украинского дизайнера она уже появлялась в эфире – тогда теледива выбрала брючный костюм небесно-голубого оттенка. Теперь же Лилия отдала предпочтение белой полупрозрачной блузке и серым твидовым брюкам с высокой посадкой, на ногах – лодочки оливкового цвета.
Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Коли чоловік несподівано з’явився на твоїй роботі. Любите такі сюрпризи?" - поинтересовалась ведущая.
Поклонников растрогал до глубины души романтический тандем Лилии и Андрея и они оставили в комментариях под постом немало пожеланий для пары.
Скриншот комментариев
Ранее Лилия Ребрик растрогала душевной встречей со старшей дочкой после прилета с Мальдивских островов.