Своего рода медитация: Каменских честно рассказала о жизни на карантине и ссорах с Потапом

Настя Каменских стала очень много времени проводить онлайн - а что еще делать, если карантин! Певица проводит с поклонниками тренировки в Instagram, делится полезными советами и интересными идеями. Вместе с мужем Потапом они приобщились к популярным в сети флешмобам - к примеру, поменялись нарядами в рамках челленджа “Flip The Switch”. В интервью "Фактам" артистка откровенно рассказала, чем любит заниматься на самоизоляции, как сохраняет форму и случаются ли у них конфликты с супругом.

По словам звезды, она старается больше времени уделять общению с фанатами, чтобы поддержать и вдохновить их.

"На карантине я стараюсь как можно больше мотивировать и поддерживать своих поклонников. Устраиваю домашние "NKкарантинники", тренировки в Инстаграм, делюсь лайфхаками в NKblog. Я понимаю, что становится все сложнее соблюдать домашний режим, но это необходимо, чтобы мы поскорее могли насладиться весной по-настоящему", - считает Настя.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Рассказала она и о своем тренировочном режиме.

"Я тренируюсь несколько раз в неделю и чередую силовые занятия спортом с пробежками. Дома у многих появился соблазн расслабиться, но сейчас наоборот нужно заниматься, так как образ жизни на карантине — малоподвижный. Стоит делать хотя бы регулярную зарядку, чтобы держать организм и тело в тонусе", - советует артистка.

Кроме этого, она любит готовить и заниматься какими-то домашними делами.

"Я люблю готовку и дела по дому. Для меня это своего рода медитация (смеется. - прим. ред.). Тщательно слежу за питанием, ем здоровую пищу и на время карантина мой рацион остался прежним. Мое коронное блюдо — паста. Я готовлю ее только для гостей, на праздники, а сама ем очень редко, так как это достаточно жирное блюдо. На самом деле, я умею готовить все виды паст по эксклюзивным рецептам — научилась этому мастерству, когда жила в Италии. Питание должно быть сбалансированным, насыщенным овощами и фруктами, чтобы организм получал все необходимы полезные вещества. Отложите фастфуд на время после карантина. Если рука тянется за пачкой чипсов, вспомните мой совет из карантинного скетча — лучше почитайте книжку", - поделилась Каменских.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

А вот ссор с Потапом у них не бывает, наоборот - пара наслаждается тем, что теперь они все время вместе.

"Специфика работы артиста такова, что нам приходится часто быть в отъезде: гастроли, съемки, концерты. Сейчас мы с Алексеем просто наслаждаемся компанией друг друга и тем, что мы работаем в том же ритме, но уже рядом друг с другом. Нам вообще не свойственны ссоры и конфликты, мы, как взрослые люди, обсуждаем вопросы с большим уважением друг к другу", - рассказала певица.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Настя уже знает, что сделает в первую очередь после отмены карантина.

"Все вместе отпразднуем это событие на моем новом музыкальном шоу «Loca Show». Жду не дождусь времени, когда сможем насладиться танцевальными ритмами и зарядиться драйвом. Мы все можем приблизить этот момент, придерживаясь рекомендаций и домашнего режима", - напомнила исполнительница.

Напомним, Настя Каменских дала советы, как сделать карантин продуктивным и заняться самосовершенствованием.