Светятся от счастья: Лилия Ребрик с мужем и дочкой устроили яркий фотосет в подсолнухах

Дикая семейка заворожила атмосферными и счастливыми кадрами
Лилия Ребрик уже давно вернулась к работе и выходит в прямые эфиры по утрам, а также снимается в сериале "Папаньки-3". Однако все выходные она проводит с любимой семьей - мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой и Полиной. На днях они совершили небольшое путешествие, а по дороге домой не смогли устоять перед соблазном сделать несколько фото на живописном поле с подсолнухами.
Лилия опубликовала яркие кадры и отметила, что на том, чтобы остановиться и сделать их, настояла старшая дочка Диана.
Ведущая сделала нежное и счастливое фото в обнимку с мужем, а также мило позировала с малышкой.
На крайнем кадре Диана запечатлена одна на фоне красивого заката. Отметим, что мама и дочка одеты в похожие удобные наряды - джинсы с футболкой и джинсовые куртки.
Лилия Ребрик покорила красочными фото в поле подсолнухов с мужем и дочкой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
".. по дорозі додому. Дякую, доця @diana_wild_dyka , що сказала зупинити машину і зробити фото", - прокомментировала кадры Ребрик.
Пользователи сети оценили милые снимки и засыпали "Дикую семейку" умиленными комментариями.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Лилия Ребрик всполошила сеть беременным животиком - однако это оказался кадр со съемок сериала.