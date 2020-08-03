Светятся от счастья: Лилия Ребрик с мужем и дочкой устроили яркий фотосет в подсолнухах

Лилия Ребрик уже давно вернулась к работе и выходит в прямые эфиры по утрам, а также снимается в сериале "Папаньки-3". Однако все выходные она проводит с любимой семьей - мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой и Полиной. На днях они совершили небольшое путешествие, а по дороге домой не смогли устоять перед соблазном сделать несколько фото на живописном поле с подсолнухами.

Лилия опубликовала яркие кадры и отметила, что на том, чтобы остановиться и сделать их, настояла старшая дочка Диана.

Ведущая сделала нежное и счастливое фото в обнимку с мужем, а также мило позировала с малышкой.

На крайнем кадре Диана запечатлена одна на фоне красивого заката. Отметим, что мама и дочка одеты в похожие удобные наряды - джинсы с футболкой и джинсовые куртки.

Лилия Ребрик покорила красочными фото в поле подсолнухов с мужем и дочкой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

".. по дорозі додому. Дякую, доця @diana_wild_dyka , що сказала зупинити машину і зробити фото", - прокомментировала кадры Ребрик.

Пользователи сети оценили милые снимки и засыпали "Дикую семейку" умиленными комментариями.

Ви неймовірна сім^я,так приємно за вами спостерігати!Приклад для багатьох!

Боже, яка у вас донечка гарна

Які ж гарні! Щастя, кохання та добробуту. Бережіть один одного

Красивые

Чарівне дитя!

Які ви класні, світитесь від щастя

Гарненькі!! Щастя Вам !!!!

У вас неймовірна сім'я!!! Неозброєним оком видно любов, яка є між вами!!! За вами приємно спостерігати!!!

Диана раньше была похожа на папу, а взрослея становиться похожа на маму! Лилечка , старшая дочь Ваша копия

Дуже красиво!

Чудесная семья! Сердце за вас радуется!

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Лилия Ребрик всполошила сеть беременным животиком - однако это оказался кадр со съемок сериала.