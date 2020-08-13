Светлана Тарабарова устроила baby shower и рассекретила пол будущего малыша

Светлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)

30-летняя певица устроила яркую вечеринку перед рождением второго ребенка

Украинская певица Светлана Тарабарова сейчас беременна и скоро станет мамой во второй раз. По этому случаю она устроила яркую вечеринку с друзьями - веселый Baby Shower. Артистка показала фото и видео с мероприятия в сети, а заодно и рассекретила пол будущего малыша.

30-летняя Светлана призналась, что у них будет девочка. Напомним, что они с мужем уже воспитывают сыночка.

На празднике, устроенном на Трухановом острове, Тарабарова не только принимала поздравления, но и получала подарки.

"Так! В нас буде ДІВЧИНКА. Ми мріяли про неї і на УЗД, коли дізналися - я плакала від щастя ))) А сьогодні в нас #BabyShower на честь майбутньої красуні ))) Це коли подружки зустрічаються і маму майбутню вітають, дарують подарунки ))) Одним словом - буде весело", - поделилась счастливая исполнительница.

Светлана Тарабарова восхитила ярким образом на своем baby shower (фото: instagram.com/tarabarova)

Беременная певица выбрала для праздника яркий образ - желтое платье в пол с игривыми воланами, которое подчеркнуло ее внушительный животик. Она дополнила лук удобными кроссовками и уложенными в легкие локоны волосами.

Позже Тарабарова поделилась видео с вечеринки и посоветовала всем будущим мамочкам устроить себе такое мероприятие перед рождением ребенка.

"Хочу поділитися з вами цими емоціями і всім, хто при надії сказати - якщо є можливість - ОБОВ‘ЯЗКОВО влаштуйте собі Babyshower або своїй вагітній подружці. Тому що:

Останні місяці при надії - це важко фізично, емоційно, майже постійний дискомфорт у всьому + з‘являється страх (пологи це диво, але диво не для тих, хто боїться лікарів, голок і болі) і позитивні емоції - це те, що полегшує майбутній мамі життя, відчуття любові. Це тепла зустріч із подружками ( зазвичай на святі тільки дівчата) підтримка, сміх, подарунки, смачні солодощі і неймовірні фотки на все життя.

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Декілька порад від мене для організації:

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1. Dress code для подружок - щоб ви були на одній хвилі. У нас був floral dress + зручне взуття.

2. Wishlist подарунків - тобто список подарунків та посилання де їх придбати зручно. Це полегшує життя всім, хто хвилюється, що дарувати + всі подарунки в одному стилі, кольорі та тільки те, що необхідно.

3. КОНКУРСИ - ну обов‘язково просто. Ми на швидкість та якість одягали підгузки на іграшки. Влаштували командний забіг на спритність одягти пустунки на палицю, без допомоги рук і навіть ім‘я майбутньої принцеси обирали разом )))

3. Кенді бар такий нереально смачний, мімімішний.

4. Ну і фішкою нашого вечора був dance майстер клас від @artistleshchenko

Скажу вам щиро, я так відривалась і вперше бачила багатьох своїх дівчат такими щасливими )) Після пологів іду на танці знову )) Дякую, тобі Саша - ти кайф", - рассказала звездная мама.

Напомним, Светлана Тарабарова рассказала о беременности во время карантина.

Ранее Светлана Тарабарова подчеркнула беременный животик стильной вышиванкой.