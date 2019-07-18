Светлана Лобода раскрыла свой самый большой страх

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая много выступает в России, откровенно рассказала поклонникам о своем самом большом страхе. Как призналась артистка на своей странице в Instagram, она очень боится высоты.

По этой причине ей часто непросто даются концертные выступления - ведь там приходится забираться на высоту, устраивать эффектные прыжки и полеты.

Светлана опубликовала фото с концерта, на котором она запечатлена на конструкции, которая висит над сценой. На 36-летней исполнительнице - блестящий облегающий комбинезон с глубоким декольте, а сверху накинута бордовая шуба.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"У меня есть один страх, я боюсь высоты сильно и каждый раз эти прыжки, и полеты....черт бы их побрал, все ради вас. чего боишься ты?" - написала Лобода.

Фолловеры певицы поспешили поделиться своими страхами, а также оставили ей слова поддержки и благодарности.

Я тоже дико боюсь высоты с детства. Так приятно, что для нас вы делаете что-то невообразимое и боретесь со своими страхами

Заинька наша, мы с вами не бойтесь

Каждый раз когда вы совершаете эти прыжки замирает сердце, хочется подбежать и поймать

Какая идеальная. впрочем,с годами ничего не меняется... аккуратнее будьте, мы же переживаем

Боимся только того что не выпускается так долго альбом ...боимся что он не выйдет... а так .... все good

И как же здорово, что вы замечаете своих фанатов

На style, как всегда ))

Вы наша самая лучшая Superstarrr

И каждый раз мы переживаем за полет вместе с Вами на другом конце троса, очень гордимся Вами

Спасибо, Светлана Сергеевна,за то, что ради нас так стараетесь. Я вас очень люблю и уважаю. Вы лучшая

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода умилила трогательным признанием 8-летней дочери и нежным фото с девочкой.

Ранее Лобода в леопардовом платье восхитила пышным бюстом и "бесконечными" ногами. Певица продемонстрировала трендовый лук с принтом анималье.

А до этого Лобода с дочкой Евой растрогала и повеселила сеть жизнью "без фильтра". Певица устроила фотосессию по-домашнему среди травы и полей.