Светлана Лобода похвасталась стальным прессом и раскрыла секрет стройности

Светлана Лобода, которая оправилась на отдых у океана, не забывает радовать поклонников фотоотчетами в Instagram. На ее странице немало пляжных снимков, не обходится и без кадров в купальнике, ведь артистке есть что показать.

На новой серии фото Светлана расположилась на удобном шезлонге с кокосом в руках. На ней – купальник и короткие джинсовые шорты, которые звезда расстегнула. Пляжный лук позволяет оценить ее формы – стальной пресс, упругую грудь и длинные ноги. На шее красуется множество цепочек с серебряными монетками, а руки украшают браслеты. Певица надела шляпу и спрятала глаза за солнечными очками.

Она решила поделиться с подписчиками известным правилом стройности. "Когда хочется есть – пей", - написала артистка.

Смотреть "горячие" фото Лободы полностью можно тут.

Поклонники в своем большинстве поддержали утверждение Светланы и признались, что сами не раз пользовались этим советом. Некоторые отметили, что певице стоит немного набрать в весе, другие же посчитали ее формы идеальными.

Шикарна

Лучше бы ты поела, Света, совсем исхудала

Мой идеал

Светочка, красоточка, фигурка классная, стройняшка

Вы нереально крутая

Классная

Красота!

Воу, классное фото

Фигура супер

Скриншот комментариев

Напомним, что Светлана Лобода в микро-бикини нюдового оттенка показала свою точеную фигуру. Она запечатлена на пляже среди волн, демонстрируя свои формы с различных ракурсов.

Ранее Светлана Лобода показала энергичные танцы двух своих дочерей Евы и Тильды. Девочки растут талантливыми и музыкальными как и их звездная мама.