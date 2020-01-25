Светлана Лобода похвасталась стальным прессом и раскрыла секрет стройности

Певица напомнила о простом правиле стойности
Светлана Лобода, которая оправилась на отдых у океана, не забывает радовать поклонников фотоотчетами в Instagram. На ее странице немало пляжных снимков, не обходится и без кадров в купальнике, ведь артистке есть что показать.
На новой серии фото Светлана расположилась на удобном шезлонге с кокосом в руках. На ней – купальник и короткие джинсовые шорты, которые звезда расстегнула. Пляжный лук позволяет оценить ее формы – стальной пресс, упругую грудь и длинные ноги. На шее красуется множество цепочек с серебряными монетками, а руки украшают браслеты. Певица надела шляпу и спрятала глаза за солнечными очками.
Она решила поделиться с подписчиками известным правилом стройности. "Когда хочется есть – пей", - написала артистка.
Смотреть "горячие" фото Лободы полностью можно тут.
Поклонники в своем большинстве поддержали утверждение Светланы и признались, что сами не раз пользовались этим советом. Некоторые отметили, что певице стоит немного набрать в весе, другие же посчитали ее формы идеальными.
Скриншот комментариев
Напомним, что Светлана Лобода в микро-бикини нюдового оттенка показала свою точеную фигуру. Она запечатлена на пляже среди волн, демонстрируя свои формы с различных ракурсов.
Ранее Светлана Лобода показала энергичные танцы двух своих дочерей Евы и Тильды. Девочки растут талантливыми и музыкальными как и их звездная мама.