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"Светитесь от счастья": Холостяк 9 с избранницей устроили романтику в "маленьком Париже"

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.11.2019 - 12:26
"Светитесь от счастья": Холостяк 9 с избранницей устроили романтику в "маленьком Париже"
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Никита решил показать Даше любимые места детства и юности

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова, кажется, практически неразлучны. Пара вскоре после окончания проекта переехала в общую квартиру, которую совместно и с любовью успела обустроить, они с удовольствием путешествуют по миру, а также проводят нескучный досуг в компании теперь уже общих друзей, да и дома наедине находят, чем заняться. Недавно Даша и Никита вернулись из Рима, где не упустили возможности отдаться чувствам прямо на итальянских узких улочках. Теперь же экс-холостяк повез любимую в родной город Черновцы, где прошло его детство и юность, а также живут родители. Романтичными фото на фоне родного университета он поделился в Instagram.

Кстати, Никита приехал не только ради того, чтобы повидать близких и побродить по ностальгическим местам детства, он также прочел лекцию в Черновецком национальном университете им. Федьковича, выпускником которого является. Этот опыт был приятным и волнительным для шоумена и ведущего.

"Как же я рад приезжать на родину, в свой "маленький Париж", с тобой. Сегодня вспоминал студенческие годы, встречался с деканом своего факультета, преподавателями и студентами. Мне кажется, нет ничего лучше, чем возвращаться туда, где все спокойно и стабильно, чтобы понять, как изменился ты сам" - поделился философскими размышлениями Никита.

&quot;Светитесь от счастья&quot;: Холостяк 9 с избранницей устроили романтику в &quot;маленьком Париже&quot;

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Счастливое фото влюбленных на фоне одной из ярких достопримечательностей города покорило сердца поклонников пары. В комментариях под снимком Даша оставила послание Никите: "Человек мой любимый".

&quot;Светитесь от счастья&quot;: Холостяк 9 с избранницей устроили романтику в &quot;маленьком Париже&quot;

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

  • Мило и нежно. Счастья вам!
  • Супер, очень классные
  • Наші солоденькі
  • Очень мило
  • Какие же счастливые
  • Классная пара
  • Очень вы хорошие
  • Вы очень красивая пара, очень на вас приятно смотреть
  • Какие же вы классные! Так похожи! А это значит, что подходите друг другу по жизни!
  • Які ви класні! Постійно любуюсь вашими прсмішками
  • Круто смотритесь!Светитесь от счастья! Приятно смотреть на такую сладкую парочку

Скриншот комментариев

Кстати, Никита Добрынин и его возлюбленная рассказали, как достичь гармонии в отношениях.

"Безумно счастлив": Холостяк 9 с возлюбленной устроили себе римские каникулы "Ваше — будет вашим": избранница Холостяка 9 дала советы девушкам
Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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