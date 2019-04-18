В свадебном платье, с красными волосами и усами — O. TORVALD возвращаются

Группа O. TORVALD

Громкое возвращение: O. TORVALD презентовали сразу два клипа и новую участницу

Украинская рок-группа O. TORVALD презентовали сразу две видеоработы "Два Нуль Один Вісім" и "Назовні", связанные одной сюжетной линией. История рассказывает о жизни участников группы во время летнего перерыва и поиск новой участницы коллектива. Презентация состоялась на официальном канале YouTube группы.

"Наша история далека от глянца, стабильности и дешевого хайпа. Она резкая, нервная, с неудержимым характером, взрывами, криком. Это первые релизы после летнего перерыва. Важные для нас релизы. За этот год много чего случилось, я почти умер, повзрослел на жизнь... у нас сменилась команда, было сделано много важных выводов и все это повлияло на новый вектор O. TORVALD", — рассказывает фронтмен Женя Галич.

"Два Нуль Один Вісім" - это первый сингл после летнего перерыва группы. С него начинается новый этап развития творчества O. TORVALD. Откровенный, напряженный, эмоциональный, с сильным и точным текстом. Он также является особым и личным для фронтмена Жени Галича, ведь трек посвященный его отцу. Это история потери близкого человека и попытка собрать себя по кускам. В видеоработе мы видим, чем занимались участники коллектива год без музыки и как они впервые снова встречаются.

Второй сингл "Назовні" резко отличается от первого сингла. Он более быстрый, легкий, в нем можно найти отголоски раннего творчества группы. С первых же строк O. TORVALD дерзко заявляет, что это громкое возвращение и они здесь надолго. В этой истории происходит первое знакомство людей с барабанщицей Hebi, которая теперь отвечает за грув.

"Никогда не думал, что буду работать с девушкой в рок-группе, но она стала символом начала новой светлой полосы для O. TORVALD. Мы случайно увидели ее видео в интернете и следующий час своей жизни я вообще не помню, ведь все что мы делали, это пересматривали как она виртуозно уничтожает барабаны. Она талантливая, энергичная, зажигательная и не боится выходить за рамки. Поэтому добро пожаловать в семью и надеемся, что вам понравится!" - комментирует Женя.

Для создания настоящей, не бутафорной постапокалиптической атмосферы съемки проходили более чем в десяти различных локациях, среди которых автосвалка, мусоросвалка, похороное бюро и даже тюрьма. Режиссером и автором идеи стал Артем Титеев.

Напомним, что группа ничего не выпускала и не давала концертов целый год. Сейчас группа активно работает над новым альбомом, презентация которого состоится 19-го октября этого года.