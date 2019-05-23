Свадьба Потапа и Насти: сын Тины Кароль мило поздравил пару

Свадьба украинских артистов Насти Каменских и Потапа - самое обсуждаемое событие этого дня, ведь именно 23 мая звездная пара пойдет под венец. Они долго скрывали свое счастье от лишних глаз, однако накануне радостного события все же решили поделиться им с поклонниками и оставили друг другу трогательные признания в сети. К многочисленным поздравлениям фанатов присоединился и сын известной певицы Тины Кароль - 10-летний Вениамин.

Артистка опубликовала в Instagram-историях своего аккаунта милое видео с мальчиком. В ролике он едет на велосипеде, потом останавливается и говорит, что слышал о свадьбе Потапа и Насти. Также он передал паре свои наилучшие поздравления и пожелал им невероятной любви. Причем Веня сделал это на английском языке с прекрасным произношением - что и неудивительно, ведь он живет и учится в Великобритании.

Видео было опубликовано на фан-страничке Тины Кароль.

Видео: (instagram.com/_fantina)

"Тина Кароль и ее сын Вениамин поздравляют Потапа и Каменских с важным днем в их жизни! Поздравляем!", – говорится под роликом.

Напомним, в день предстоящей свадьбы Потап выпустил откровенный клип "Константа", в которых признался в чувствах к Насте Каменских. Продюсер также подтвердил, что они женятся.

"Константа" - это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь. Это лирика о самом главном – о союзе наших галактик, о нашей любви", - отметил Потап.

Мы также сообщали, что Настя Каменских оставила трогательное послание в сети, в котором поблагодарила Потапа за то, что помог оберегать их любовь и отметила, что настало время поделиться счастьем с поклонниками.

К слову, дату и место свадьбы Потапа и Каменских подтвердили несколько официантов заведения, где полным ходом идет подготовка к празднованию музыкальной свадьбы года.