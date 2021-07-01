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Когда свадьба? Никитюк получила неожиданное предложение от Холостяка Заливако

Автор: RBC.UA

Леся Никитюк не устает восхищать и поражать своих поклонников. Телеведущая похвасталась стильным и соблазнительным луком, который, как оказалось, она примерила для особого случая - встречи с "Холостяком 11" Михаилом Заливако.

Неожиданный результат их общения Леди Ле показала в своем Instagram.

Длинноногая красотка предстала на снимках в роскошном шелковом платье в пол бело-серебристого оттенка. Изюминкой наряда является экстремально глубокий вырез на бедре, позволяющий оценить точеную фигуру знаменитости. Женственный и сексуальный аутфит Никитюк дополнила белыми босоножками на шпильке.

Волосы ведущая собрала в хвост, оставив несколько прядей у лица, а также сделала эффектный макияж с черными стрелками на глазах.

Для начала Леся устроила фотосессию на улице, демонстрируя свой красивый лук во всей красе. А позже показала, куда же она пришла в таком виде - как оказалось, на съемки ТВ-шоу "Кто сверху?".

Там она встретилась с главным героем 11 сезона реалити "Холостяк" Михаилом Заливако и неожиданно получила от него предложение... руки и сердца!

Никитюк выложила шутливое фото из студии, на котором Заливако встал перед ней на одно колено и раскрыл коробочку с кольцом. Сама же Леся запечатлена с довольно-удивленным видом, при этом в руках она держит табличку с надписью: "Миша! Я согласна!"

Леся Никитюк в платье с экстремальным вырезом покорила сердце Холостяка 11 Михаила Заливако (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Коротко про сьогоднішній день. Боже як несподівано. P.s. Міша, ти Зверху", - подписала кадр артистка.

Фолловеры пришли в восторг от такой идеи и принялись в шутку интересоваться, когда же свадьба. А некоторые действительно пожалели, что Леся и Миша не вместе - ведь из них вышла бы прекрасная пара.

  • Ооо, як би це була правда то була б дуже крута пара, дуже гарна пара, а так те що маємо те маємо
  • Вітаю, коли весілля?
  • Жаль что это прикол, было бы круто. И чисто визуально и по статусу они друг-другу подходят
  • Вот это ноги…
  • Вот это была бы крутая пара
  • Леся, на весілля пригласите?
  • Леся, ну нарешті
  • Ну капєц, здається він не ту вибрав
  • Чекаєм весілля

Напомним, ранее Леся Никитюк с рыбьим хвостом устроила странные танцы.

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Леся НикитюкМихаил Заливако