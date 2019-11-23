"Суровые хот-доги": Осадчая и Горбунов позабавили веселым "дорожным" фото

Яркая парочка Катя Осадчая и Юрий Горбунов много времени проводит вместе - не только дома, но и частенько на работе, ведь они трудятся на одном канале. Так, недавно звездные супруги встретились в прямом эфире во время полуфинала Танцев со звездами 2019, где теледива заменила на время Тину Кароль. А сейчас они отправились по работе в Одессу - причем их авиарейс отменили, поэтому пришлось поехать на машине.

Впрочем, супруги не сильно расстроились и явно весело провели время в дороге. Горбунов показал позитивное селфи с женой из авто, при этом Катя запечатлена в смешной желтой шапке и без грамма макияжа на лице.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Затем Юрий поделился забавным селфи с заправки, где они с Катей полакомились хот-догами. При этом они пронзительно смотрят в объектив.

"Суворі хот-доги в дорозі!!" - прокомментировал кадр ведущий.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Снимок вызвал активную реакцию у подписчиков шоумена, при этом некоторые удивились, что они едят подобную еду.

Я гадала Ви це не їсте

Какие же Вы классные, особенно Катюша без макияжа

Хот-доги - це погано для шлунку, а ви дуже гарні

А глаза хитрющие!!!)

Люблю вас!!!

Я думала, що Катя ніколи не їсть Хот-доги. Тим паче, суворі! А вона їсть Хот-доги і має таку фігуру! Це якась вселенська несправедливість

Катя і хот-дог. Вона просто з ним сфотографувалася?))

Які хитрі погляди. Щось задумали

Дуже гарна пара, приємного апетиту

Круті

Аж захотілося

Катя,ти без макіяжу зовсім на себе не схожа.Ви дуже класні!

В дороге они самые вкусные

Катя точно не ест, это два для Юры

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, Катя Осадчая блистала на балу в ярком платье и стильной шляпке.