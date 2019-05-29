"Суперженщина": Леся Никитюк взбудоражила сеть пикантным фото

Яркая и веселая телеведущая Леся Никитюк не устает радовать и поражать своих поклонников забавными, необычными и откровенными снимками в сети. На этот раз "богиня ламината" взволновала фанов пикантным снимком - она перевоплотилась в сексуальную героиню комиксов и фильмов Суперженщину.

На фото Никитюк запечатлена в откровенном мини-платье с оголенными плечами. Подобный наряд выгодно подчеркнул пышную грудь и стройные ножки шоувумен. Волосы Леся оставила распущенными, но слегка уложила назад, и дерзко смотрит прямо в камеру.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Таким эффектным кадром ведущая рекламирует розыгрыш одного из онлайн-кинотеатров на годовую подписку. Она попросила подписчиков поделиться в комментариях названиями своих любимых фильмов, что те с удоволсьствием и сделали, а также восхитились нарядом знаменитости.

"Вау", "Леся – огонь", " Суперженщина", "Как актриса из Hollywood. Не узнала сразу", – отметили фолловеры в комментариях.

Напомним, Леся Никитюк пленила стройными ножками в ультра трендовом платье в горошек. Ведущая позировала на лоне природы, среди буйства зеленых красок и с букетом в руках.

Ранее Леся Никитюк покорила фигурой в эффектном мини. Она покрасовалась в смелом наряде в центре Киева.

К слову, Леся Никитюк восхитила фото в кожаной юбке, и заслужила массу комплиментов от поклонников.