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"Супер пара": Николай Тищенко с молодой женой зажгли "горячим" фото у бассейна


Алла Барановская лежит на своем известном супруге

Алла Брановская и Николай Тищенко продолжают набираться сил и нежится под солнцем Турции. Отметим, не так давно известный ресторатор со своей супругой отправились на один из турецкий курортов, откуда уже успели буквально засыпать многотысячную армию своих поклонников фото и видео.

Так, на своей instagram-страничке Алла Барановская опубликовала серию фото у бассейна на территории отельного комплекса. Модная блогер позирует в откровенном бикини серебристого оттенка. Следует отметим, что Барановская, как обычно, взяла с собой на отдых комплект различных купальников. Однако больше всего внимание поклонников пары привлекло их совместное фото.

Так, Николай Тищенко лежит на шезлонге, а на нем – молодая супруга в уже новом бикини в бело-красную полоску. Снимок получился очень привлекательным.

"Хочется попросить тебя лишь об одном, но я знаю, что это невозможно. Пока невозможно.... Спасибо за нас! И за 2 мин для этой фотки", - загадочно подписала снимок Барановская.

Тищенко также опубликовал этот снимок. Однако подписал его более лаконично: "Моя".

Романтичные Николай Тищенко и Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Подписчики Барановской поспешили оставить свои восторженные отзывы:

  • "Какая фотография, не описать словами!"
  • "Обожаю вас двоих"
  • "Какие вы красивые!"
  • "Побольше бы таких фото, так красиво, нет слов"
  • "Какая красивая пара"
  • "Нереально крутое фото"
  • "Как мило, вот оно счастье"
  • "Фото – огонь"
  • "Нереально красивый снимок"

Николай Тищенко и Алла Барановская на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Напомним, ранее жена Николая Тищенко с сыном на отдыхе растрогала "абсолютным счастьем".

Также до этого жена Тищенко прогулялась по Риму в эффектном наряде

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