"Супер look!" Обольстительная Ребрик засветила стройные ножки эффектом наряде

Телеведущая дала совет поклонникам
Лилия Ребрик каждый утренний эфир покоряет поклонников появленим в эффектных образах, которые никогда неповторяются. Вместе со своим парнером по программе, шоуменом Анатолием Анатоличем она не только радует зрителей новостями и поднимает настроение искрометным юмором, но и очаровывает нарядами. Локации для сюжетов у Лилии и ее колеги бывают абсолютно разные, а порой самые неожиданные. Так, например, ведущие недавно позировали у трактора. Теперь же теледива решила показать в instagram яркий лук в платье изумрудного цвета с пикантным разрезом, а ее со-ведущий надел штаны в тон наряду Лилии. Они оба очень гармонично смотрелись в кадре!
На телеведущей – палатье-миди зеленого цвета с высоким разрезом, котрый позволил оценить ее стройные ножки, обтягивающий лиф наряда почеркнул высокую пышную грудь. В качестве обуви – туфли-лодочки на шпильке в тон. Анатолий предпочел брюки зеленого цвета, пеструю рубашку и кеды лионного оттенка.
"Ранок вівторка може бути і таким...Тримайте рівновагу за будь-яких обставин. А до речі про рівновагу! Що Вас може роздратувати та вивести з себе?" - поинтересовалась Лилия.
Фото: Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (instagram.com/liliia.rebrik)
Комментаторы стали перечислять раздражающие факты, которые способны им существенно подпортить настроение, и не удержались от комплиментов для телезвезды.
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Ранее Лилия Ребрик раззадорила сеть жарким танцем с мужем Андрем Диким.