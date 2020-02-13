"Сумасшедший" папа: Влад Топалов позабавил веселым фото с маленьким сыном

Влад Топалов никак не может привыкнуть к разлукам с женой Региной Тодоренко и сыном Михаилом. Ведь его родные люди часто бывают в отъездах, а певец остается скучать дома. Так, ведущая отправилась с малышом на Мальдивы, где весело проводит время на пляже и релаксирует под пальмами. Владу же остается только пересматривать семейные фотоальбомы в ожидании заветной встречи. Так, он опубликовал трогательное фото с сыном из личного архива.

На фото артист дурачится с Майклом, сидя напротив. На полу можно увидеть большую игрушку, возле которой сидит малыш, а тем временем его папа веселит мальчика.

"Скучаю…" - коротко и лаконично подписал Влад задорный семейный фотоснимок, ведь он души не чает в сыне и жене. Под постом тут же отозвалась Регина, которая написала: "Вы – моееее".

Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Поклонники звездной пары стали подбадривать певца и восхищаться тем, какой замечателный отец из него получился.

Милые такие

Отличная семья

Папин сын

Скоро приедут твои любимые и будет у вас все хорошо и прекрасно

Папа не должен долго скучать

Вы сумашедший папа в хорошем смысле этого слова. Мишане очень повезло!

Такая няшка

Срочно надо лететь к своим любимым,пусть весь мир подождет

Забавные

Понятно, что скучаешь. Но что поделаешь, зато твои любимые отдыхают. Приедут- вот оно счастье

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко рассказала, почему Влад Топалов не летает отдыхать с семьей, а остается дома. Также она подняла тему равенства полов и распределения обязанностей в семье.