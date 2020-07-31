Стройная Катя Осадчая в бикини вызвала горячие споры в сети из-за места отдыха

Катя Осадчая, по примеру многих звездных коллег, воспользовалась открытием границ и отправилась на отдых в Турцию. Ведущая поделилась первыми пляжными снимками, на которых позирует в купальнике.

Катя расположилась у скал на берегу. На ней – сине-белый купальник-бондо с цветочным принтом и шляпка. Ведущая показала свои точеные формы на камеру, позируя в воде.

К слову, на турецкий курорт она отправилась с мужем Юрием Горбуновым и сыночком Иваном, котрого можно рассмотреть на одном из фото в Instastories.

"Ви ж наче так любили Одесу, вже все, любов пройшла?" - поинтересовался кто-то из подписчиков ведущей. "Люблю, але нажаль кількість людей перевищує карантинні норми, про пляж в Одесі цьго року можна забути", - с сожалением констатировала она. Также она посетовала на то, что на морских курортах Украины не придерживаются санитарных норм в условиях пандемии коронавируса. "Нажаль, на українських морських курортах порушені всі карантинні норми, нічого з цим не зробиш", - констатировала Катя.

Катя, Ви як завжди красотка

Красотка! Крутейшего отдыха!

Гарнюня

Катюня бомба

Вы прекрасны

Классная Катя

Романтика для двоих, что может быть лучше! Приятного отдыха

Какая красивая

Красуня! Гарного відпочинку!

Катюша, вы потрясающе выглядите

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Ранее Катя Осадчая надела особое платье на важное мероприятие и рассказала историю его создания.