Стриптиз и пьяные признания: Настя Ивлеева позабавила "посланием бывшему" (видео)

Известная российская телеведущая, экс-звезда "Орла и Решки" Настя Ивлеева, которую не впустили в Украину и запретили въезд в страну на три года из-за посещения Крыма, повеселила поклонников новым видео в своем Instagram. Девушка опубликовала ролик-пародию на послание бывшему парню.

"Когда чутка пригубила винчика и записала бывшему видео-открытку", - подписала публикацию телезвезда.

На видео Настя с розовыми волосами просит некоего Васю вернуться к ней, поет грустные песни, пьет, открывает зубаки бутылку пива, танцует стриптиз в топике и шортиках, и просит прощения. Концовка также заставит вас улыбнуться.

Видео: (instagram.com/_agentgirl_)

Подписчики благодарят Ивлееву за такое смешное видео и даже назвают его шедевром.

"Это шедевр"

"Танец огонь"

"И проститутку свою забери, ору"

"Настя, я тебя обожаю"

"Лучшая ахахаха"

"Опасная женщина"

"Я одна пришла почитать коменты про Элджея?"

"Настюшка возвращается"

"Как всегда в точку!"

"Хахахахахахах, Вась,вернись к ней. Она женщина опасная"

Напомним, ранее Настя Ивлеева полностью обнажилась в пикантном видео.

Мы также писали, что Настя Ивлеева с юмором отреагировала на упреки в незнании английского во время съемок тревел-проекта "Орел и Решка".