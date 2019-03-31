Стриптиз и пьяные признания: Настя Ивлеева позабавила "посланием бывшему" (видео)

Поклонники благодарят ведущую за минутку смеха
Известная российская телеведущая, экс-звезда "Орла и Решки" Настя Ивлеева, которую не впустили в Украину и запретили въезд в страну на три года из-за посещения Крыма, повеселила поклонников новым видео в своем Instagram. Девушка опубликовала ролик-пародию на послание бывшему парню.
"Когда чутка пригубила винчика и записала бывшему видео-открытку", - подписала публикацию телезвезда.
На видео Настя с розовыми волосами просит некоего Васю вернуться к ней, поет грустные песни, пьет, открывает зубаки бутылку пива, танцует стриптиз в топике и шортиках, и просит прощения. Концовка также заставит вас улыбнуться.
Видео: (instagram.com/_agentgirl_)
Подписчики благодарят Ивлееву за такое смешное видео и даже назвают его шедевром.
Напомним, ранее Настя Ивлеева полностью обнажилась в пикантном видео.
Мы также писали, что Настя Ивлеева с юмором отреагировала на упреки в незнании английского во время съемок тревел-проекта "Орел и Решка".