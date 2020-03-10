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"Стрілою у серце": Макс Барских представил украиноязычный хит "Двоє" (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.03.2020 - 11:59
"Стрілою у серце": Макс Барских представил украиноязычный хит "Двоє" (видео)
Макс Барских

Премьера трека состоялась в день рождения артиста - 8 марта

«Среди восьми миллиардов сердец, бьющихся на разных континентах света, есть только одно, с которым я хочу, чтобы мое сердце звучало в такт. Найти этого человека и есть самое великое счастье, на которое только способен человек. В этот миг физический мир перестаёт существовать и внутри нас зарождается целая вселенная, в которой есть только двое - те самые счастливчики, что сумели найти друг друга и познать самое великое из всех чувств», - комментирует премьеру Макс.

Макс Барских — Двоє

«Двоє» - ещё один сингл из будущего альбома певца «1990», представленный в рамках музыкального квеста Nezemnaya2020, и третий долгожданный релиз на украинском языке в карьере Барских.

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