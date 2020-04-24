Стремно все: Надя Дорофеева пожаловалась на депрессивное карантинное настроение

Надя Дорофеева недавно отпраздновала 30-летие – в этом году дата выпала на карантин и именинница отметила юбилей дома, но осталась довольна и счастлива, ведь ее тепло и трепетно поздравило огромное количество людей! Надя признается, что самоизоляция дается ей не всегда просто и она страдает от перепадов настроения. Об этом певица и написала откровенный пост в Instagram.

Звезда показала свой стильный "карантинный" образ. Надя позирует рядом с гаражом своего частного дома. Она одета в черную футболку с большой надписью, джинсы-"варенки" с завышенной талией и необработанным краем штанины (тренд сезона), черную шапку и солнечных очках. На ногах – оригинальные черные кожаные полуботинки с вырезами по бокам.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Ребята, а как ваши дела? Как ваше моральное состояние на карантине? У меня, например, настроение сильно скачет. Я самомотивированный человек и использую время в большинстве случаев с пользой конечно, но и без отдыха не обходится, но все же бывают депрессивные дни, вот как сегодня. Прям с утра, ни с того ни с сего грустные карантинные мысли, типа "ох, что же будет дальше", "хоть бы не заболеть", "стремно все". А бывает наоборот, такое сумасшедшее рвение к новым свершениям, куча сил и энергии", - призналась она в перепадах настроение на самоизоляции.

Красотка

Надюшка наш атом

Шикарна

Какая стильная

Классная обувь, ну и ты тоже

Красивая

Видно, что ты в мамулю такая красивая

Какая красивая

Образ - супер, неорденарная

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева устроила стильный домашний фотосет в толстовках и засветила длинные ножки.