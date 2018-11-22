"Страстно любили": Топалов случайно раскрыл детали интимной жизни с Тодоренко (видео)

Видео: Интервью с Тодоренко и Топаловым (youtube.com/Glamour Russia)

С веселой и болтливой телеведущей Региной Тодоренко скучно не бывает, однако, как оказалось, что в ее звездной семье с Владом Топаловым язык за зубами держать не умеет именно муж. Недавно в интервью российскому журналу "Glamour" звездная пара давала ответы на вопросы друг о друге и об их совместной жизни. Один из них коснулся любимого фильма. Однако неожиданно эта тема привела к пикантным подробностям об интимной жизни Регины и Влада. Видео с интервью было опубликовано на YouTube-канале "Glamour Russia".

Скриншот видео (youtube.com/Glamour Russia)

Как оказалось, одна из кинолент, которую до сих пор не могут досмотреть Тодоренко и Топалов - "Чудо-женщина". Телезвезда не хотела раскрывать тайну того, почему так произошло. Однако ее любимый "исправил" ситуацию и без стеснения рассказал все на камеру:

"Можем сказать образно. Когда мы начинали встречаться, только вышел фильм "Чудо-женщина". Много раз пытались его посмотреть, но не доходило до фильма. Мы друг друга очень страстно любили и нежно, - рассказал Влад Топалов.

После этого Регина Тодоренко стала перебивать его вопросом о том, зачем он рассказывает это в интервью.

"Потому что это правда. Лучше признаться честно, чем сказать "у нас не доходило дело до фильма". Как-то пошло. А так, мы же любим друг друга, вот и любили друг друга. Потом обнимались и засыпали", - добавил Влад.

К слову, украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая находится на 9-м месяце беременности, и ее возлюбленный Влад Топалов были названы "Парой года" на церемонии награждения премией "Женщина года" журнала Glamour.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, кого ждет Тодоренко. Оказалось, что пара ожидает сына и даже придумала для него имя.

И о том, что беременная Тодоренко устроила с подругами baby shower.

Видео: РБК-Украина