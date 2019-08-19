Страсти накаляются: Алессандра Амбросио засыпала сеть фото с "горячими" подругами

Алессандра Амбросио регулярно делится своими жаркими фото. На ее странице чуть ли не каждый день появляются новые кадры в соблазнительных купальниках. А теперь она решила удивить подписчиков, запостив целую серию снимков с подругами. Все девушки, включая 38-летнюю Амбросио, надели ярко-красные купальники. Только если остальные модели, которые, к слову, все блондинки, одеты в бикини, Алессандра примерила сплошной купальник.

Алессандра с подругами (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Фотосесиию они устроили на греческом острове Миконос. Сделана она явно для бренда Алессандры GAL Floripa. А поэтому жизнерадостная атмосфера, летняя беззаботность и накал страстей тут как тут.

Алессандра осталась так довольна этой фотосессией, что опубликовала сразу несколько постов, сопроводив их дерзкими подписями. «96° в тени», – написала она под кадром, где красотки заходят в воду, обнявшись. Стоит отметить, что все 4 девушки выглядят, словно профессиональные манекенщицы. Гладкая кожа, подтянутые стройные фигуры, роскошные волосы… Настоящие пляжные соблазнительницы!

Девушки наслаждаются отдыхом (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

К слову, отдыхать Алессандра предпочитает не только в женской компании. Со своим возлюбленным Никого Одди она старается проводить максимум времени. Недавно папарации застукали их за вечерней прогулкой. Пара шла крепко держась за руки и выглядела как всегда – счастливой и беззаботной.

Красный к лицу Алессандре (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Напомним, Алессандра и итальянский бизнесмен Николо Одди начали встречаться около года назад. За несколько месяцев до этого она окончательно рассталась с отцом своих детей. К слову, с новым бойфрендом мамы они ладят отлично. Модель не раз показывала торжественные семейные ужины и дни рождения, где присутствуют все члены их семьи и царит полная гармония. Тем не менее, за рамки романтических отношений Алессандра и Николо пока не переходят и не спешат связывать себя узами брака.