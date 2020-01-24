Страсть и нежность: Ольга Сумская взволновала сеть постельными фото

Актриса Ольга Сумская, которая сейчас активно гастролирует по стране, все-же находит время на общение со своими поклонниками и подписчиками в соцсетях. И делиться она не только семейными кадрами, о праздновании национальных праздников в кругу близких, с щедрыми застольями и традиционными обрядами, но и более интимными фото.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

В своем Instagram Ольгя опубликовала серию черно-белых атмосферных снимков из своей спальни, на которых она грациозно позировала перед сном. На лице актрисы не было ни тени усталости, только нега и томный взгляд подчеркнули нежность момента.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Подписчики оценили легкость и непринужденность, с которыми позирует любимая актриса и отметили, что время над ней не властно, в глазах искрят озорные нотки, а грация как у юной девушки:

Вас годы не берут

Какая грация и нежность

Оля,Оля-юная душа

Какая вы красивая

сама пристрасть)))

Невыносимо красиво

Ольга чуть-чуть сходит с ума

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Стоит отметить, что в семье народной артистки Украины скоро ожидается пополнение, 29-летняя дочь Ольги Сумской Антонина (от брака с актером Евгением Паперным) беременна. Так что скоро Ольга станет во второй раз бабушкой.

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