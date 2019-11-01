Страшно счастливые: Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми громко отметили Хэллоуин

Виктория и Дэвид Бекхэм обожают семейные праздники, и Хэллоуин стал еще одним поводом провести день вместе. По всей видимости, Дэвид с детьми устроили знаменитой маме сюрприз. Поскольку Виктория опубликовала снимок, где позирует ее муж и дети в костюмах. А Дэвид в свою очередь запостил серию кадров, как они готовятся к вечеру.

Дэвид с детьми (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На фото, где они красят друг друга, он написал: «Делаем мейк-ап маминой косметикой, тсссс», «Прости, мамочка, мы использовали твою косметику». Сам экс-футболист примерил черный наряд с капюшоном, который дополнили макияж с белой кожей и тенями под глазами. Бруклин принарядился в костюм заключенного. Ромео – в нечто напоминающее персонажа «Черепашки ниндзя», Харпер выбрала образ американской певицы Билли Айлиш. И даже пса они нарядили в черный костюм Бэтмена. «Счастливого Хэллоуина», – написал Дэвид. А Виктория также опубликовала отдельное фото с любимой и единственной дочкой и написала: «Харпер Севен любит Билли Айлиш, а также выразительный макияж глаз».

Дети повеселились на славу (фото: instagram.com/davidbeckham)

Как известно, в знаменитом семействе Бекхэм всегда царит идиллия. Пара с детьми обожает проводить вместе выходные и праздники, а если предстоит выход в свет, то они также стараются поддержать друг друга. К примеру, вся семья посещает показы Виктории, сидя при этом в первом ряду. А недавно Виктория и Дэвид показали и страсть к одинаковым вещам. Они пришли на торжественный вечер в честь 275-летия аукциона Sotheby’s в похожих черных total луках, вызвав бурю восторгов в сети.

Дэвид и Харпер Севен (фото: instagram.com/davidbeckham)