Страшно и рискованно: Ризатдинова рассекретила экстремальную репетицию для Танцев со звездами 2019

Анна Ризатдинова ( фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Гимнатска поделилась эксклюзивными видео

Одинадцатый прямой эфир шоу Танцы со звездами 2019 был полон приятных сюрпризов. Так, ведущей балкона стала обворожительная Регина Тодоренко, поклонники проекта снова смогли оценить эффектную пару Натальи Могилевской и Влада Ямы на паркете. Танцевальные номера участников со звездами прошлых сезонов, затаив дыхание, оценивали зрители и судьи, которые были поражены изобрательностью знаменитостей. Одним из ярких номеров выпуска стал танец темпераментного трио – Анны Ризатдиновой, Александра Прохорова и Ираклия Макацарии.

Гимнастка вышла на паркет в сопровождении двух красавцев. Трио станцевало зажигательный танец ча-ча-ча и рассказло историю любви и борьбы за внимание темпераментом прекрасной леди.

Одна из поддержек в номере была настолько сложной и даже экстремальной, что сама Екатерина Кухар затаила дыхание во время танца. "Хочу вас слегка пожурить. Та поддержка, на котрую вы отважились, должна была быть невероятной, но, честно говоря, у нас с Владом, мне казалось, остановится сейчас сердце. Она была невероятно опасной!" - призналась прима-балерина.

"Мы много работали над этой поддержкой! И она правда оч страшная и рискованная. На эфире у нас она не получилась, поэтому я оставляю здесь все этапы ее подготовки .Листайте карусель и Обязательно досмотрите до конца самый идеальный вариант нашего экстрима", - подписала захватывающие дух кадры Анна.

Анна Ризатдинова, Александр Прохоров и Иракли Макацария (фото:instagram.com/maqatsa)

Под постом не удержался от комментария и конкурент Анны по Танцам со звездами 2019 Владимир Остапчук. "Все было отлично, вы большие умнички и задаете такую планку всем, что мы тихо молимся", - с юмором отметил шоумен.

Скриншот комментариев

Поклонники пары Ризатдиновой и Прохорва поспешили заверить – номер был по истине зрелищным, а целеустремленность и трудолюбие звезд заслуживает восхищения.

Як гарно! Трудоголіки

Ви молодці! Зроблена нереально важка робота! Да,шкода,що на ефірі не вийшло,але Ви знаєте,що Ви це можете зробити! Браво!

Что тут скажешь - вам осталось покорить только цырковые номера. В финале Анечка наверное будет парить под куполом. Потому что выше просто некуда. Вы нереальные и это факт

Шкода що не вийшло вчора а прямому ефірі, надзвичайно гарно

Эффектная поддержка,жаль что не получилось . Но вы молодцы, танец очень красивый

Скриншот комментариев

Ризатдинова, Прохоров и Макацария на Танцах со звездами (видео: YouTube)

Ранее во время одиннадцатого прямого эфира Танцев со звездами 2019 Наталья Могилевская призналась в любви избраннику на всю страну.