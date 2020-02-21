Было страшно: Оля Цибульская откровенно рассказала об интиме в лифте (видео)

Оля Цибульская (скриншот видео)

Цибульская в очередной раз решилась на откровенность

Украинская певица Оля Цибульская стала гостьей шоу "Ночь в баре", где рассказала кучу забавных историй. Компанию ей составили Заслуженный артист Украины Виталий Козловский и фронтмен группы KADNAY - Дима Каднай.

Яркая и харизматичная певица пришла в беспредел-шоу "Ніч у барі", чтобы расслабиться и оторваться со своими звездными коллегами.

Как оказалось, селебрити имеет немало веселых и пикантных историй, об одной из таких она рассказала в шоу. Много лет назад у Оли Цыбульской была интимная мечта, которая стала реальностью во время ее первой поездки в Америку.

«Мы тогда жили в красивой многоэтажке на Манхэттене. И тогда мой еще бойфренд, а теперь мой husband, бегал в Централ Парк и взял меня с собой на пробежку. И я рассказала ему о своей эротическую фантазию и она сбылась.»

Исполнительница добавила, что они долго ездили между этажами в лифте и все-таки потом решились на интим. Оля не скрывает, что было страшно, но очень этого хотелось. И несмотря на свои опасения, ей все же удалось испытать оргазм.

кстати, Цибульская уже как-то признавалась, как потеряла девственность.

Больше веселых историй, приколов и трэшовых заданич смотрите прямо сейчас в беспредел-шоу "Ніч у барі":

Ночь в баре: Оля Цибульская, Виталий Козловький и KADNAY

Напомним, ранее Цибульская призналась, как ее хотели украсть в гарем в Турции. Тогда певица не на шутку испугалась.