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Страшно кайфую: Каменских в облегающих лосинах поделилась своей радостью

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.11.2019 - 13:07
Страшно кайфую: Каменских в облегающих лосинах поделилась своей радостью
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица восхитила поклонников силой воли

Настя Каменских уже давно со спортом на "ты". Где бы она не была и каким бы загруженным не был ее рабочий график, звезда находит время на пробежку и тренировку, а также придерживается привычного режима питания. Так, артистка рассказала, что привыкла есть пять раз в день и даже подробно расписала свое меню. Также Настя очень рано встает, чтобы больше успеть в течение дня и приучила к этому любимого мужа. И пока Потап отправился на гастроли со своей группой MOZGI, Настя привычно спешит на утреннюю пробежку. Фото в парке, где она занимается с тренером Андреем Хомицким и группой таких же любителей тренировок на свежем воздухе, певица поделилась в Instagram.

Оказалось, что в семь утра звезда уже была на ногах и совершала пробежку по ботаническому саду в Киеве. Артистка рассказала, что она счастлива вернуться к привычному темпу жизни, а также восстановить биоритмы после насыщенного путешествия в Мексику – ведь совсем недавно звезду одолевал джетлаг (синдром смены часового пояса).

"Субота. 7 ранку. Я страшно кайфую, що приїхала додому і можу налаштувати свій режим та повернутися до свого звичайного способу життя. Всім доброго дня і хорошого настрою", - пожелала она.

Страшно кайфую: Каменских в облегающих лосинах поделилась своей радостью

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Настя сопроводила текст мотивирующим фото, на котором показала свой спортивный лук. Певица позирует в черных леггинсах, удобной куртке-анораке, кроссовках и белой шапке.

"Доброе утро всем лентяям. Мы сегодня занимаемся с Андрюшей. Пришло немного людей, но пришли", - заявила с лучезарной улыбкой звезда.

Страшно кайфую: Каменских в облегающих лосинах поделилась своей радостью

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники оценили целеустремленность, выдержку и мощную мотивацию Насти, которая неукоснительно придерживается режима.

  • Круто!!!! На спорте!
  • Классная
  • Респект
  • Настя, ты супер
  • Хорошо выглядишь
  • Молодец Настюха! Сила воли+красота и талант
  • Красотка
  • Гарна жінка, яка надихає кожну людину досягати мрії та бажання
  • Дуже гарна
  • Настя – звездочка

Скриншот комментариев

Напомним, что Настя Каменских вызвала ажиотаж на "Вечере премьер с Катей Осадчей" своим появлением в латексе и в компании мамы.

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