Уже страшно: Евгений Кошевой подрался из-за смеха

Все знают Евгения Кошевого как актера с прекрасным чувством юмора. В детстве Женя мог не только весело пошутить, но и «двинут»ь. Случалось это редко, но метко.

– Я как мальчик, родителей которого знал весь город, старался не часто участвовать в драках, – вспоминает актер. – Но сами понимаете, в промышленном городе существуют моменты, когда пацаны дерутся. В основном все мои «махачи» происходили где-то с восьмого по девятый класс. Помню, смеялись мы как-то с ребятами, один парень сказал нам, мол, не над тем хохочем, и все – завязалась драка.

На шоу Нового канала «СуперИнтуиция» ведущему Improv Live Show пришлось стать «мальчиком для битья». Мастер восточных единоборств вызвала Женю на кумите – спарринг в каратэ.

– Когда перед вами стоит чемпион мира по каратэ – неважно, отрабатывает он на вас удары или просто стоит – уже страшно, – улыбается Евгений Кошевой. – Слава Богу, девушка хорошая попалась.

Страшно было не только Жене. Каратистка переживала за здоровье актера не меньше.

– Не хотела ни в коем случае ударить Евгения или сделать ему неприятно, – признается Анжелика Терлюга. – Боялась, что случайно могу его задеть. Он очень смелый. Но я бы тоже испугалась, если бы на мне демонстрировали приемчики.

Обошлось без жертв! Девушка просто помахала ногами перед лицом актера. Невредимый, но весьма испуганный Женя отправился доигрывать игру.

«СуперИнтуиция» – каждую среду в 19:00 на Новом канале.