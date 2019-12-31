Столько тепла! Джамала растрогала новогодним семейным фотосетом с мужем и сыном

Джамала подошла к празднованию Нового года во всеоружии - ранее певица поделилась детскими воспоминаниями и даже повторила свой образ с утренника, представ в милом наряде с огромным бантом. А так как сыночек артистки Эмир-Рахман уже заметно подрос, она решила, что пора устроить праздничную семейную фотосессию.

На своей странице в Instagram Джамала поделилась результатом новогоднего фотосета - целой серией невероятно теплых и атмосферных кадров с любимым мужем Бекиром и сыночком.

Для съемки исполнительница выбрала стильный комбинезон в черно-белую клетку, под который надела черную майку и туфли на каблуке. Супруг певицы был в классическом ансамбле белая рубашка и черные брюки, а маленького Эмира нарядили в очаровательный красно-белый костюм Санта-Клауса с милой шапкой.

Фото: Джамала с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Семейство позировало возле красиво наряженной елочки и камина, рассматривая упакованные подарки и целуя друг друга.

"З Новим роком! Вдячна. Люблю. Всім кохання", - подписала яркие кадры Джамала.

Фото: Джамала с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

В комментариях фолловеры наперебой поздравляют певицу и ее семью с Новым годом и умиляются нежным кадрам.

Счастья Вам в новом году!!

Коли я заплуталась, ти - мої крила! Дякую!

Щастя вашій сім'ї. Супер фото

Ви дуже гарні

Ви фантастичні!

Классный дед Мороз у вас

З Наступающим Новим Роком.

С наступающим , дорогие! любим

Столько семейного тепла в этих фото! Спасибо, что делишься снимками. С новым! Пусть все плохое 2019 года послужит удобрением для 2020! Люблю вас до луны и обратно. С теплом и любовью из СанФранциско.

Яка любляча родина. З наступаючим вас

Красивая и счастливая семья

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала поразила внушительным декольте и новогодним настроем. Певица рассказала, что не считает Новый Год семейным праздником и предпочитает встречать его в шумной компании.