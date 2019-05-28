Столько страсти! Стильная Лилия Ребрик пикантно оголилась на камеру

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая показала, как и в чем она загорает

Популярная телеведущая Лилия Ребрик регулярно балует поклонников фото в новых образах и снимками в перерывах между эфирами утреннего шоу. Она с удовольствием показывает семейные фото с любимыми доченьками и романтичные, полные страсти кадры с мужем, хореографом Андреем Диким. И все без исключения луки звезды становятся предметом бурных обсуждений и восхищения подписчиков в Instagram. Лилия решила не прерывать традицию и показала образ в трендовом наряде – белоснежном комбинезоне оригинального кроя.

Знаменитость устроила целый фотосет на лавочке под нежными солнечными лучами. Она принимала изящные, а порою, томные позы, которые позволили поклонникам лучше рассмотреть ее наряд и фигуру. Так, одно плечо было полностью оголено, а благодаря глубокому вырезу поклонники даже смогли рассмотреть часть декольте. Пояс только подчеркнул стройную талию ведущей, а укороченные брюки сделали акцент на ножках.

Яркая помада, оригинальные свисающие серьги и фирменная улыбка стали прекрасным дополнение к чувственному образу теледивы.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Засмагаю, бо дуже біла", - шутливо подписала провокационный фотосет Лилия.

Поклонники не смогли обойти вниманием пикантные снимки своей любимицы. Они неустанно делали комплименты фигуре и внешнему виду звезды, а также восхищались ее запалу и энергичности.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Красивая и белый вам очень к лицу", "Какая же Вы женственная и красивая... Одно удовольствие следить за Вами", "Посмотрела на фото и подумала. Вы можете ничего не делать, а просто улыбаться. У вас безумная улыбка, завораживающая", "Надзичайно чарівна", "Сколько в вас страсти, энергии!", "Как всегда, неотразима!", "Такий бомбезний комбез у Вас! Супер", - писали комментаторы.

Напомним, что Лилия Ребрик и Юрий Горбунов заинтриговали совместным фото и общими планами.

Ранее Лилия Ребрик умилила фото с семейного активного отдыха.