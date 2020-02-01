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Столько страсти: Лобода в бикини пленила точеными изгибами и бесконечными ногами

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Певица не упускает случая показать свою шикарную фигуру

Светлана Лобода наслаждается долгожданным отдыхом на берегу океана - певица то и дело делится в сети красочными отпускными фото, однако локацию предпочитает не раскрывать. Звезда проводит каникулы вместе с любимыми дочурками Евой и Тильдой и недавно растрогала поклонников невероятно нежным фото с девочками. Не забывает она и демонстрировать свою точеную фигуру, а заодно и коллекцию купальников - где еще, как не в райском местечке!

На опубликованном в Instagram новом снимке Светлана запечатлена на берегу океана. Артистка позирует на белоснежном песке в черном бикини, показывая свои соблазнительные изгибы и длинные стройные ноги во всей красе.

Как обычно, на ней можно заметить солнцезащитные очки и много трендовых украшений.

"Выражение лица женщины гораздо важнее ее одежды", - глубокомысленно отметила Лобода.

Посмотреть горячее фото Лободы полностью можно здесь

Поклонники певицы не упустили случая в очередной раз восхититься ее формами и засыпали Светлану восторженными отзывами.

  • Все люди как люди а ты супер звезда
  • Фигура
  • ну шо же вы такая идеальная
  • Идеальное тело
  • Красивая женщина
  • Ну очень красиво
  • Вы же наша красотка. Фотка огонь
  • Само совершенство!!! Очаровательная!!!
  • Светлана ,поделитесь советом - как получить такой живот
  • Идеальная. Ноги от ушей!
  • Да, Это Точно. Столько Страсти И Огня
  • Да по поводу одежды Вы вообще не заморачиваетесь

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что Светлана Лобода в крошечном соблазнительном бикини показала точеную фигуру на пляже и не устояла перед соблазном искупаться в океане.

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