Столько страсти: Лобода в бикини пленила точеными изгибами и бесконечными ногами

Певица не упускает случая показать свою шикарную фигуру
Светлана Лобода наслаждается долгожданным отдыхом на берегу океана - певица то и дело делится в сети красочными отпускными фото, однако локацию предпочитает не раскрывать. Звезда проводит каникулы вместе с любимыми дочурками Евой и Тильдой и недавно растрогала поклонников невероятно нежным фото с девочками. Не забывает она и демонстрировать свою точеную фигуру, а заодно и коллекцию купальников - где еще, как не в райском местечке!
На опубликованном в Instagram новом снимке Светлана запечатлена на берегу океана. Артистка позирует на белоснежном песке в черном бикини, показывая свои соблазнительные изгибы и длинные стройные ноги во всей красе.
Как обычно, на ней можно заметить солнцезащитные очки и много трендовых украшений.
"Выражение лица женщины гораздо важнее ее одежды", - глубокомысленно отметила Лобода.
Поклонники певицы не упустили случая в очередной раз восхититься ее формами и засыпали Светлану восторженными отзывами.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, что Светлана Лобода в крошечном соблазнительном бикини показала точеную фигуру на пляже и не устояла перед соблазном искупаться в океане.