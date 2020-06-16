Столько счастья: Вера Брежнева поделилась редкими кадрами с мужем, дочками и мамой

Вера Брежнева и на карантине не прекращала творить, в результате чего в начале лета певица выпустила новый мини-альбом V. Одна из песен под названием "Просто люди" получилась очень трогательной, ведь артистка посвятила ее любимой семье и людям. На своей странице в Instagram исполнительница поделилась красивым мини-клипом на эту композицию, в который вошли кадры из ее личной жизни.

В ролик Брежневой попали несколько моментов с участием ее мужа Константина Меладзе. При этом многие кадры были опубликованы впервые – Вера показала, как катается с любимым на машине, путешествует вместе с ним и отдыхает дома.

Также в видео можно увидеть дочерей певицы - Соню и Сару, ее моложавую маму Тамару Галушка, которая недавно отметила свой день рождения, и сестер.

Вера Брежнева выпустила трогательный клип на песню "Простые люди" (видео: instagram.com/ververa)

Артистка также поделилась историей создания песни и клипа.

"Когда я слушаю эту песню, представляю , как еду в машине с открытым окном, иду или стою где-то, в лицо дует ветер, а на лице счастливая улыбка от того, что меня наполняет... Как и сейчас, когда читаю ваши отзывы по поводу моего мини-альбома #V. СПАСИБО!!! Теперь подробнее.



Скажу честно, ближайшие 5 лет я не хотела использовать слово ЛЮБОВЬ в своих новых песнях. Пока не услышала ее... Я переслушиваю сотни демо, которые мне присылают, но крайне редко что-то цепляет. Этот трек талантливой украинской девушки-автора Яны Дрюпиной я услышала в первый раз, когда ехала в Сапсане в Петербург. И демо на репите крутилось у меня всю дорогу (около 4х часов). В это время я, сидя в наушниках, смотрела в окно, где мимо проносилась картинка на такой же скорости, как проносится жизнь. И в суете мы забываем о главном - простые истины.. «Ведь мы просто люди , которым необходима любовь...» Именно так я решила начать свой альбом. Но демо-версия была в очень сыром виде... и я попросила @monatik_official с его талантливой командой сделать аранжировку для неё. Когда я получила финальный результат - я была в восторге, потому что пазл сошёлся!!!!" - рассказала Брежнева.

Большинству поклонников песня понравилась и они отметили, что от Веры идёт много тепла,любви и позитива.

Ранее Вера Брежнева призналась, почему отказалась от пышной свадьбы с Меладзе.